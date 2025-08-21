  1. سلامت
اعزام موفق اورژانس تهران برای یاری حادثه‌دیدگان استخر مشهد

کارشناسان اورژانس استان تهران برای کمک به حادثه‌دیدگان استخر در مشهد اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، کارشناسان اورژانس استان تهران که به‌منظور خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) در ایام پرشور زیارت به مشهد مقدس اعزام شده‌اند، عصر امروز در یکی از مأموریت‌های حساس خود حاضر شدند.

بنابر اعلام مرکز ارتباطات ۱۱۵ مشهد، حادثه‌ای در یکی از استخرهای زنانه به‌دلیل انتشار گاز کلر رخ داد که منجر به مسمومیت جمعی از بانوان شد. با توجه به استقرار اتوبوس‌آمبولانس اورژانس استان تهران در نزدیکی محل حادثه، کارشناسان این مجموعه بلافاصله به صحنه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، ۱۸ نفر از حادثه‌دیدگان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

کارشناسان اورژانس استان تهران از روز چهارشنبه با اعزام دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و پنج دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر شده‌اند تا در کنار همکاران خدوم اورژانس مشهد، در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات فوریتی را به زائران و مجاوران ارائه دهند.

این اقدام سریع و به‌موقع، بار دیگر توانمندی و آمادگی نیروهای اورژانس استان تهران در مدیریت حوادث و بحران‌ها را نشان داد.

محدثه رمضانعلی

