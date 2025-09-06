محسن خالقیان، رئیس بیمارستان فیروزگر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح ساختمان جدید این مرکز درمانی خبر داد و گفت: بیمارستان فیروزگر هم‌اکنون ۶۲۰ تخت فعال دارد و با اضافه شدن این ساختمان جدید، حدود ۸۰ تخت دیگر به ظرفیت آن افزوده خواهد شد.

وی افزود: در این مجموعه جدید، یک بخش CCU، دو بخش ویژه و سه بخش عادی راه‌اندازی می‌شود که خدمات بیشتری را به بیماران ارائه خواهد کرد.

خالقیان با اشاره به جایگاه بیمارستان فیروزگر گفت: این بیمارستان یک مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی است که تمرکز اصلی آن بر بیماری‌های سرطانی و گوارشی است. در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم برخی رشته‌ها را گسترش دهیم، به‌ویژه در حوزه جراحی‌های مغز و اعصاب و آنژیوگرافی‌های اینترونشنال، و سعی کردیم آخرین پیشرفت‌ها و تکنیک‌های روز دنیا را با بهترین امکانات برای بیماران فراهم کنیم.

رئیس بیمارستان فیروزگر همچنین با اشاره به فعالیت‌های پیوند اعضا در این مرکز اظهار داشت: این بیمارستان یکی از مراکز پیشرو در زمینه پیوند کبد و کلیه است. تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۵ پیوند کبد و تقریباً همین تعداد پیوند کلیه در این مرکز انجام شده است که بخش اعظم خدمات پیوند کبد و کلیه کشور را پوشش می‌دهد.