زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیماران تهرانی چقدر است؟

محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره کمبودها و چالش‌های موجود در پایگاه‌های اورژانس توضیح داد: در حوزه پایگاه‌های استان تهران قریب به ۴۰۰ پایگاه کسری دارد، همچنین در حوزه ناوگان، حدود ۵۰۰ آمبولانس و ۲۴۰ دستگاه موتورلانس کمبود داریم و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی نیز نیاز است.

نظارت قاطع بر آمبولانس‌های خصوصی و برخورد با متخلفان

وی در خصوص تعرفه آمبولانس‌های خصوصی گفت: ما در این زمینه نظارت قاطع داریم و تخلف‌ها را تحمل نمی‌کنیم؛ در صورت مشاهده، پروانه کسب متخلفان فوراً با همکاری پلیس راهور و دادسرای جریان پزشکی باطل شده و آمبولانس‌ها به پارکینگ منتقل می‌شوند، مردم عزیز نیز هر جا احساس کردند حقی تضییع شده یا بیش از قیمت متعارف پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با ما تماس بگیرند تا برخورد جدی صورت گیرد.

تجربه جنگ ۱۲ روزه؛ کاهش زمان رسیدن به بیماران به ۷ دقیقه در شرایط اضطراری

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه متأسفانه ۵ دستگاه آمبولانس، ۲ پایگاه اورژانس و یک مرکز پیام دچار آسیب شدند، اما خبر خوب این است که با توسعه طرح اورژانس یار پیشرو و همراهی مردم، در آینده نزدیک کمبودها و کاستی‌های حوزه اورژانس کاهش خواهد یافت و زمان رسیدن خدمات به مردم نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند و هدف ما این است که با تجهیزات نوین و فناوری‌های جدید، که یکی از آنها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال ساخت و تست است، بخشی از خدمات سلامت را در منزل و صحنه ارائه کنیم.

رئیس اورژانس استان تهران درباره زمان رسیدن به بیماران گفت: میانگین زمان رسیدن آمبولانس‌ها به بیمار در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۷ دقیقه است. در دوران جنگ، با تدبیر دولت و تخلیه کلان‌شهر تهران، این زمان به حدود ۷ دقیقه کاهش یافت که یک اقدام بسیار مثبت بود. در طول ۱۲ روز جنگ، در ۲۹۳ نقطه‌ای که حضور داشتیم، خدمات با حجم بالای ناوگان در هر نقطه در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه شد.

وی در پایان تأکید کرد: با تلاش مداوم و بهره‌گیری از فناوری، همراهی مردم و حمایت دولت، تلاش می‌کنیم خدمات اورژانس در استان تهران به بالاترین سطح کیفیت، سرعت و دسترسی برسد.