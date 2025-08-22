  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

دبیرکل حزب موتلفه پیشنهاد داد: تشکیل «ناتوی اسلامی» در برابر صهیونیسم

امانی در دیدار با سفیر پاکستان در تهران، همکاری‌های دو کشور را نه تنها سپر امنیتی دو کشور، بلکه هسته مرکزی «ناتوی اسلامی» در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و صهیونیسم برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری صمیمانه، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این ملاقات که با حضور هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی برگزار شد، طرفین بر تعمیق روابط دو کشور و تقویت همکاری‌های استراتژیک تأکید کردند.

سفیر پاکستان با ابراز خرسندی از این دیدار، گفت: خوشحال هستم که اولین سفیر کشور پاکستان هستم که پذیرای شما در محل سفارت هستم.

وی همچنین با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بی‌سابقه بوده و هزاران کودک به دلیل نبود غذا و آب جان خود را از دست می‌دهند.

مدثر تیپو با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور گفت: پاکستان در مواضع خود همواره در کنار ملت و دولت ایران ایستاده است.

وی همچنین با تقدیر از مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خلال تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، افزود: معتقدیم رهبر معظم انقلاب به بهترین شکل ممکن این دفاع ۱۲ روزه را مدیریت نمودند و رئیس‌جمهور پزشکیان تمام تلاش خود را برای مقابله انجام دادند و پاکستان از جمله کشورهایی بود که حق ایران برای دفاع از خود را به رسمیت شناخت.

از سوی دیگر، امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با تقدیر از مواضع انقلابی و شجاعانه پاکستان، از تدوین نامه‌ای مشروح به نخست‌وزیر این کشور خبر داد و گفت: این نامه حاوی عمق قدردانی حزب مردمی ایران و تأکید بر ضرورت تحول کیفی در همکاری‌های دفاعی-امنیتی است.

در بخش دیگری از سخنانش، امانی تحرکات اخیر در غزه، فلسطین، لبنان و منطقه را حلقه‌های زنجیروار پروژه «خاورمیانه جدید» صهیونیستی-آمریکایی توصیف کرد و تجاوز دوازده‌روزه به ایران را مرحله‌ای از این نقشه شوم دانست که با تهدید صریح نتانیاهو علیه پاکستان ادامه یافته است. وی تقویت اتحاد دفاعی تهران و اسلام‌آباد را فراتر از شعار و ضرورتی حیاتی خواند و پیشنهاد کرد همبستگی موجود با عقد تفاهم‌نامه همکاری راهبردی بین حزب موتلفه اسلامی و احزاب پاکستان و هماهنگی استراتژیک در سازمان‌هایی چون سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم‌تعهد و کنفرانس احزاب سیاسی آسیا به عرصه‌های عملیاتی سوق یابد.

امانی این همکاری‌ها را نه تنها سپر امنیتی دو کشور، بلکه هسته مرکزی «ناتوی اسلامی» در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و صهیونیسم برشمرد.

در پایان این دیدار، سفیر پاکستان با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، اعلام نمود پیام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و نامه خطاب به نخست‌وزیر پاکستان را به اسلام‌آباد منتقل می‌نماید.

حسین کشتکار

