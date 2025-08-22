دبیرکل حزب موتلفه پیشنهاد داد: تشکیل «ناتوی اسلامی» در برابر صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری صمیمانه، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این ملاقات که با حضور هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی برگزار شد، طرفین بر تعمیق روابط دو کشور و تقویت همکاریهای استراتژیک تأکید کردند.
سفیر پاکستان با ابراز خرسندی از این دیدار، گفت: خوشحال هستم که اولین سفیر کشور پاکستان هستم که پذیرای شما در محل سفارت هستم.
وی همچنین با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه بیسابقه بوده و هزاران کودک به دلیل نبود غذا و آب جان خود را از دست میدهند.
مدثر تیپو با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور گفت: پاکستان در مواضع خود همواره در کنار ملت و دولت ایران ایستاده است.
وی همچنین با تقدیر از مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خلال تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، افزود: معتقدیم رهبر معظم انقلاب به بهترین شکل ممکن این دفاع ۱۲ روزه را مدیریت نمودند و رئیسجمهور پزشکیان تمام تلاش خود را برای مقابله انجام دادند و پاکستان از جمله کشورهایی بود که حق ایران برای دفاع از خود را به رسمیت شناخت.
از سوی دیگر، امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با تقدیر از مواضع انقلابی و شجاعانه پاکستان، از تدوین نامهای مشروح به نخستوزیر این کشور خبر داد و گفت: این نامه حاوی عمق قدردانی حزب مردمی ایران و تأکید بر ضرورت تحول کیفی در همکاریهای دفاعی-امنیتی است.
در بخش دیگری از سخنانش، امانی تحرکات اخیر در غزه، فلسطین، لبنان و منطقه را حلقههای زنجیروار پروژه «خاورمیانه جدید» صهیونیستی-آمریکایی توصیف کرد و تجاوز دوازدهروزه به ایران را مرحلهای از این نقشه شوم دانست که با تهدید صریح نتانیاهو علیه پاکستان ادامه یافته است. وی تقویت اتحاد دفاعی تهران و اسلامآباد را فراتر از شعار و ضرورتی حیاتی خواند و پیشنهاد کرد همبستگی موجود با عقد تفاهمنامه همکاری راهبردی بین حزب موتلفه اسلامی و احزاب پاکستان و هماهنگی استراتژیک در سازمانهایی چون سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدمتعهد و کنفرانس احزاب سیاسی آسیا به عرصههای عملیاتی سوق یابد.
امانی این همکاریها را نه تنها سپر امنیتی دو کشور، بلکه هسته مرکزی «ناتوی اسلامی» در برابر زیادهخواهیهای غرب و صهیونیسم برشمرد.
در پایان این دیدار، سفیر پاکستان با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، اعلام نمود پیام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و نامه خطاب به نخستوزیر پاکستان را به اسلامآباد منتقل مینماید.
