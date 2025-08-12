به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «تفسیر و تفنگ» مستندی به کارگردانی سیدحسین امام‌جمعه و رضا ایروانی که به واکاوی فعالیت‌های گروهک منحرف «فرقان» می‌پردازد امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

«فرقان» نام گروهی بود که با تفسیری مغشوش و منحرف از قرآن، به سلاح متوسل شد و با ترور شخصیت‌های انقلابی کشور را در بحران امنیتی فرو برد. این اثر با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی کم‌نظیر و گفتگوهایی دقیق با شاهدان و تحلیلگران، تلاش دارد چهره واقعی این گروهک را از پشت غبار تاریخ بیرون بکشد و بخشی از حقیقت‌های ناگفته را آشکار کند.

مستند «تفسیر و تفنگ» به تهیه‌کنندگی ناصر آراسته و کارگردانی سیدحسین امام‌جمعه و رضا ایروانی، سه شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۲۱ و بازپخش آن روز بعد چهارشنبه ساعت ۹ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.