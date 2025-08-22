به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گروه‌های فلسطینی در لبنان اعلام کردند: ماجرای تحویل سلاح در اردوگاه «برج البراجنه»، مسئله‌ای سازمانی مربوط به جنبش «فتح» است و با موضوع سلاح فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های آوارگان ارتباطی ندارد.

گروه‌های فلسطینی در بیانیه‌ای تاکید کردند: برخی رسانه‌ها خبرهایی درباره قصد فلسطینی‌ها برای تحویل سلاح خود در داخل اردوگاه‌های فلسطینی به ویژه برج البراجنه منتشر کردند. ما گروه‌های فلسطینی مستقر در لبنان قاطعانه اعلام می‌کنیم این خبرها کاملاً عاری از صحت است.

در این بیانیه آمده است: آنچه در داخل اردوگاه برج البراجنه می‌گذرد مسئله‌ای سازمانی مربوط به جنبش فتح است و هیچ ارتباطی با موضوع سلاح فلسطینی‌ها در اردوگاه‌ها ندارد. ما به عنوان گروه‌های فلسطینی در لبنان، همواره بر امنیت و ثبات اردوگاه‌ها و مناطق اطراف آن تاکید داریم و کاملاً به قوانین لبنان پایبندیم و به حاکمیت این کشور و نهادهای آن احترام می‌گذاریم و خواستار تقویت روابط برادرانه بین مردم فلسطین و لبنان هستیم.

گروه‌های فلسطینی تاکید کردند: سلاح ما فقط به حق بازگشت و به آرمان عادلانه فلسطین ارتباط دارد و تا زمانی که سرزمین فلسطین در اشغال است، سلاح ما نیز باقی است. از این سلاح جز برای مبارزه با دشمن صهیونیستی استفاده نخواهد شد تا ملت ما به حق خود برای بازگشت و حق آزادی و برپایی کشور مستقل فلسطین در خاک خود دست یابد.

گفتنی است که شبکه تلویزیونی لبنانی الجدید اعلام کرده بود که خودروهای نظامی ارتش لبنان به منظور جمع آوری سلاح‌های فلسطینی‌ها وارد اردوگاه برج البراجنه شدند.