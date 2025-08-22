  1. ورزش
پیروزی مقتدرانه تیم والیبال جوانان مقابل پورتوریکو در قهرمانی جهان

تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان با اقتدار پورتوریکو را را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود که از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز (جمعه ۳۱ مرداد) آغاز شد در سالن شماره دو مسابقات به مصاف پورتوریکو رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به دومین برد متوالی خود دست یابد.

شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴و ۲۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند تا ۶ امتیازی از دو برد شوند.

مرتضی نریمانی با کسب ۱۵۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و پورتوریکو را به دست آورد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز شنبه یکم شهریور در سومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کره جنوبی می‌رود.

سیده فرزانه شریفی

