آغاز احداث کمپ تخصصی والیبال تا پایان سال

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی، دور دوم نشست های کارشناسی خود را در حالی برگزار می کند که امروز سه شنبه (۲۸ مرداد ماه) میزبان دو فدراسیون والیبال و کاراته بود.

والیبال و کاراته رشته هایی هستند که در فهرست بازی های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض قرار دارند. در این جلسات آخرین وضعیت تیم های ملی این رشته ها جهت شرکت در رویدادهای مذکور بررسی شد.

اولین نشست کارشناسی در این روز به فدراسیون والیبال اختصاص داشت. مهدی تقوی، رئیس فدراسیون والیبال که به همراه اعضای کادر فنی تیم های ملی مردان و زنان در این جلسه حضور داشت گزارش کاملی را از شرایط والیبالیست های کشورمان برای بازی های ریاض و بحرین ارائه کردند.

تیم ملی والیبال مردان ایران که در دوره گذشته بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به عنوان قهرمانی دست یافته در تلاش است که در ریاض هم از این عنوان دفاع کند. پیش بینی فدراسیون والیبال کسب مدال طلای این بازی هاست. البته باید به این نکته اشاره کرد این تیم به دلیل در اختیار نداشتن لژیونرهایش با ترکیبی از تیم اصلی و تیم دوم راهی ریاض می شود و در رقابت با ترکیه مصاف حساسی را خواهد داشت.

تکلیف تیم ملی والیبال بانوان برای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اما هنوز مشخص نیست چرا که هشت کشور مسلمان برتر رنکینگ جهانی وارد این مسابقات می شوند و بانوان تا این لحظه نتوانستند مسافر ریاض شوند مگر به شرط انصراف یک تیم.

بانوان والیبالیست ولی در ترکیب کاروان اعزامی به بازی های آسیایی بحرین قرار دارند. فدراسیون والیبال با انتخاب یک کادر فنی قوی در این بخش که مسئولیت آن به عهده «لی» مربی کره ای است، درصدد است تا نسل جدیدی از بازیکنان دختری را که استعدادیابی شدند در این میدان محک جدی بزند. تیم ملی والیبال جوانان پسران نیز در بازی های بحرین حاضر خواهد بود و از شانس های کسب عنوان قهرمانی این رقابت هاست.



احداث یک تمرینی مجهز و مدرن در مجموعه ورزشی آزادی مختص تیم های ملی والیبال، توصیه مهمی بود که پیش از این، از سوی وزیر ورزش و جوانان به مسئولان فدراسیون والیبال تاکید شده بود. در ادامه این جلسه تخصصی، گزارشی از روند پیگیری های احداث این آکادمی نیز مطرح شد که بر اساس اظهار نظر تقوی قرار است تا پایان سال جاری عملیات ساخت آن وارد مرحله اجرا شود.



«روبرتو پیاتزا» سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال مردان نیز که در این نشست کارشناسی حضور داشت، خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: خیلی خوشحالم که از وزیر ورزش می شنوم که می خواهند یک کمپ تمرینی بزرگ را برای والیبال ایران بسازند. من وقتی این موضوع را شنیدم، متوجه شدم که شما می خواهید سطح والیبال را در ایران بالا ببرید. اگر یک آکادمی بزرگ مختص والیبال در کشور وجود داشته باشد من به جای این که ۱۶ بازیکن را تمرین بدهم و آنالیز کنم، می توانم در یک لحظه ۳۰ بازیکن را در اختیار داشته باشم.»



کسب سکوی نخست رقابت های والیبال قهرمانی آسیا که سال آینده در ژاپن برگزار می شود از جمله اهداف فدراسیون والیبال است که در این نشست به آن اشاره شد. فدراسیونی ها بر این باورند با کسب طلای آسیا می خواهند به عنوان اولین رشته تیمی جواز صعود به بازی های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب کنند.



احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جمع بندی خود از نشست با فدراسیون والیبال گفت: موضوع بانوان برای ما خیلی بااهمیت است. در گذشته شرایط توسعه والیبال بانوان وجود نداشت اما در حال حاضر این زمینه مهیا شده است. بنابراین انتظار داریم در این بخش دست به کارهای بزرگتری بزنید. باید تیم های لیگ برتری را مجاب کنید که حتما در بخش زنان هم تیم داری کنند. والیبال زنان ما تا زمانی که هم پای مردان یک لیگ پویا و منسجم نداشته باشد، با جهش مواجه نخواهد شد.



وی با قدردانی از زحمات اعضای کارد فنی و سایر ارکان این فدراسیون ادامه داد: انتظارات مردم از والیبال بالا است و ما باید در عمل پاسخ جامعه را بدهیم. جدای از احداث کمپ تخصصی در مجموعه ورزشی آزادی باید در چهار نقطه کشور هم اقدام به ساخت آکادمی های والیبال کنیم. چرا که وقتی زیرساخت ایجاد کنیم به دنبال آن استعدادها هم شناسایی می شوند.