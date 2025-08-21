نخستین پیروزی تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از امروز (پنج‌شنبه ۳۰ مرداد) با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود که از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد در سالن شماره دو مسابقات به مصاف قزاقستان رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست های اول، سوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند تا سه امتیاز کامل مسابقه را به دست آورند.

تیم ملی جوانان ایران این دیدار را با ترکیب سیدمتین حسینی، طاها بهبودنیا، عمران گوک جیلی، آرین محمودی نژاد، شایان محرابی و پویا آریاخواه شروع کرد و در ادامه بازیکنانی همچون عماد کاکاوند، علی ممبینی و محمدمانی علیخانی با نظر سرمربی به میدان رفتند.

دی سوزا لینو رافائل از برزیل و گونزالو دنیل از مکزیک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۱۱۹ دقیقه طول کشید.

پویا آریاخواه با کسب ۲۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و قزاقستان را به دست آورد.

بازیکنان تیم‌های کره‌جنوبی، فرانسه و پورتوریکو از جمله تماشاگران دیدار ایران و قزاقستان بودند.

در دیگر دیدارهای همزمان روز نخست این رقابت‌ها، تیم‌های آمریکا و کوبا به ترتیب موفق به شکست تایلند و بلغارستان شدند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۱ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف پورتوریکو می‌رود.