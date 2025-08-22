به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، تیم جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان پورتوریکو را سه بر صفر شکست داد.

مدافع میانی تیم والیبال جوانان ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: ابتدا جا دارد به بازیکنان و کادر فنی خوب تیم ایران خسته نباشید بگویم. خدا را شکر در بازی با پورتوریکو سه بر صفر فاتح میدان شدیم. نسبتاً بازی راحتی داشتیم و از حالا تمرکز می‌کنیم برای بازی بعدی که با کره جنوبی است.

طاها بهبودنیا تصریح کرد: امروز جلسه آنالیز کره راداریم تا نکات مد نظر کادر فنی را در مسابقه با این تیم اجرا کنیم. در مسابقات آسیایی اندونزی با این تیم بازی کردیم و حریف سرسختی برای ایران است.

وی ادامه داد: در اندونزی این تیم را شکست دادیم و انشاالله دوباره برد را تکرار خواهیم کرد. همانگونه که کادر فنی تاکید دارد، هر بازی حکم یک فینال را برای تیم ایران دارد و برای قهرمانی پله به پله باید تیم‌ها را شکست دهیم. باید قهرمان شویم و برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنیم.