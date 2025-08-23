  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

مومنی‌مقدم: کره با انگیزه مضاعف مقابل ایران ظاهر شد اما ما برنده شدیم

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: کره یکی از رقبای سنتی والیبال ایران به ویژه در رده‌های پایه است که امروز هم با انگیزه مضاعف برابر ما ظاهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (‌شنبه یکم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران در جدال با کره جنوبی سه بر دو به پیروزی رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره این جدال پایاپای اظهار داشت: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان و کادر خوب تیم ملی والیبال جوانان. بازی بسیار سختی مقابل کره داشتیم که سه بر دو برنده شدیم.

غلامرضا مومنی‌مقدم تصریح کرد: همان طور که می‌دانید کره همیشه یکی از رقبای سنتی والیبال ایران به ویژه در رده‌های پایه است و با توجه به اینکه در فینال قهرمانی آسیا این تیم را شکست داده بودیم، با انگیزه مضاعف جلوی تیم ایران ظاهر شد.

وی تاکید کرد: بازیکنان ایران می‌توانستند خیلی بهتر از این بازی را برنده شوند. حتی با نتیجه سه بر یک ولی خوب استرس بازی و هیجان بازی طوری بود که بازیکنان ایران دچار اشتباهات زیادی شدند. البته در برخی فاکتورها مخصوصاً سرویس نسبت به تیم کره خیلی بهتر بودیم و توانستیم به بازی مسلط شویم. در ست پنجم تیم ایران به نظرم عملکرد خیلی خوبی داشت و حمله و دفاع خوب کار کردیم. در ست پنجم نشان دادیم که یک تیم هستیم.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران با بیان این‌که این بازی تمام شد و با ریکاوری انشاالله در بازی آینده با تیم خوب کانادا بازی داریم که تیم خوبی از لحاظ فیزیکی است، تصریح کرد: سعی می‌کنیم بازی به بازی تمرکزمان را بیشتر کنیم. تا کنون عملکرد خوبی داشتیم و امیدوارم که در دو بازی آینده مرحله مقدماتی بهتر شویم.

فریبا جلیل خانی

