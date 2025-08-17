تیم ملی والیبال و راهبرد پیاتزا؛ امید به شگفتی با نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران با هدایت روبرتو پیاتزا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین آماده میکند. ملیپوشان کشورمان روز چهارم شهریورماه راهی دوحه خواهند شد تا یک دیدار دوستانه با تیم ملی مصر و دو مسابقه با تیم ملی قطر برگزار کنند. سپس شاگردان پیاتزا ۱۴ شهریور عازم مانیل خواهند شد و از ۱۵ تا ۲۱ شهریور تمرینات آمادهسازی خود را در محل برگزاری مسابقات ادامه میدهند. در این بازه دو دیدار دوستانه نیز در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور به ترتیب برابر تیمهای ملی اسلوونی و آلمان انجام خواهد شد.
رقابتهای قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور در مانیل آغاز میشود. تیم ملی ایران در گروه A این رقابتها با تیمهای مصر، تونس و فیلیپین همگروه است. با توجه به جایگاه ایران در جمع قدرتهای برتر آسیا و سابقه حضور در جمع تیمهای برتر جهان، ملیپوشان کشورمان شانس بالاتری نسبت به رقبای این گروه دارند. مصر و تونس با وجود سابقه حضور در میادین بینالمللی و قهرمانیهای قارهای، از نظر ردهبندی جهانی و تجربه بازی برابر قدرتهای والیبال در جایگاهی پایینتر از ایران قرار دارند و فیلیپین به عنوان میزبان این رقابتها امتیاز قابل توجهی در ردهبندی جهانی ندارد.
ترکیب تیم ملی و حذف دو بازیکن
پیاتزا برای حضور در این رقابتها دو بازیکن یعنی بردیا سعادت و آفتاب آذری را از فهرست تیم ملی خط زد و ترکیب ۱۶ نفره شامل مرتضی شریفی (کاپیتان)، جواد کریمی، عرشیا بهنژاد، علی رمضانی، محمد ولیزاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، احسان دانشدوست، امین اسماعیلنژاد، علی حاجیپور، آرمان صالحی، محمدرضا حضرتپور و نیما باطنی راهی اردوی دوحه خواهد شد. نیما باطنی، بازیکن نوجوان و خوشآتیه والیبال ایران که در فهرست ۲۵ نفره قهرمانی جهان قرار ندارد، در این اردو حضور خواهد داشت تا زیر نظر پیاتزا تمرین کند و تجربه بیشتری به دست آورد.
تغییرات تاکتیکی پیاتزا و تجربه نخست در لیگ ملتها
پیاتزا که نخستین تجربه خود با تیم ملی ایران را در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۵ پشت سر گذاشت، توانست با ایجاد تغییرات تاکتیکی و اعتماد به نسل جوان، ترکیبی منسجمتر شکل دهد. اگرچه تیم ایران در این رقابتها فراز و نشیبهایی داشت و مقابل تیمهای قدرتمند جهان مانند برزیل، آمریکا و لهستان به سختی بازی کرد اما این نتایج باعث شد بازیکنان جوانتر تجربه ارزشمندی کسب کنند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند. سرمربی ایتالیایی تأکید کرده است که قهرمانی جهان جای آزمون و خطا نیست و تیمها باید با بهترین ترکیب خود وارد میدان شوند. او همچنین با بررسی دقیق ساختار تیم، مرتضی شریفی را به عنوان کاپیتان جدید و احسان دانشدوست را به عنوان نایبکاپیتان معرفی کرد.
نگاهی به کارنامه ایران در قهرمانیهای جهان
ایران تاکنون هشت دوره در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده و بهترین نتیجه خود را در سال ۲۰۱۴ با کسب رتبه ششم به دست آورده است. حال پرسش اصلی این است که «آیا با هدایت پیاتزا و ترکیب جوان و باانگیزه، میتوان جایگاهی در جمع هشت تیم برتر جهان دست یافت یا خیر؟»
میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز هدفگذاری تیم را حضور در جمع هشت تیم برتر اعلام کرده است. با توجه به شرایط کنونی، تجربههای به دست آمده در لیگ ملتها، ترکیب جوانتر و انگیزه بالای ملیپوشان، تیم ایران شانس بالایی برای عبور از مرحله گروهی دارد و میتواند در صورت نمایش درخشان مقابل تیمهای بزرگ، شگفتیساز رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ باشد.
