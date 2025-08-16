ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط تیم والیبال طبیعت و هدف‌گذاری این باشگاه برای فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت: ما در حال آماده‌سازی تیمی تقریباً بدون نوسان هستیم. این تیم از نظر سنی و اسمی یکنواخت و یکدست بسته شده است. از این هفته تمرینات خود را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم بدون نوسان کارمان را پیش ببریم.

وی درباره جدایی محمدطاهر و تغییرات در ترکیب تیم افزود: جوان‌ترین بازیکن ما یک پاسور است. قلی‌پور و یوسفی به تیم ما اضافه می‌شوند و فدراسیون هم قرار است به ما کمک کند، محمدامین رحیمی به تیم طبیعت می‌آید و در دسته یک باز نکند تا سطح بازی‌هایش ارتقا پیدا کند. همچنین امیر کرمی، علی ممبینی که پشت خط زن در تیم ملی جوانان بازی کرده و عرفان نوروزی را در اختیار داریم. این بازیکنان نوسان اسمی ندارند و سابقه حضور در تیم ملی و لیگ برتر را دارند. از نظر سنی و اسمی کنار هم بهتر می‌توانند کار کنند.

سرمربی تیم والیبال طبیعت با اشاره به نقاط ضعف فصل گذشته گفت: سال گذشته در بخش قدرت زننده‌های تیم مشکل داشتیم و از همان‌جا ضربه خوردیم. سایر بازیکنان رضایت‌بخش بودند اما نفرات ذخیره نتوانستند کمک کافی کنند. فاصله بازیکنان اصلی با ذخیره‌ها زیاد بود، در حالی‌که برای کسب مقام باید اختلاف سطح بازیکنان حداکثر ۲۰ درصد باشد. مدیریت باشگاه تصمیم گرفت تیم را این‌گونه ببندد تا تفاوت زیادی بین بازیکنان وجود نداشته باشد.

وی درباره هدف‌گذاری تیم در فصل جدید عنوان کرد: هدف ما قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر لیگ است. قرار است لیگ امسال با ۱۲ تیم برگزار شود البته هفته آینده هیئت‌رئیسه در این‌باره تصمیم‌گیری نهایی خواهد کرد. اما اگر لیگ ۱۲ تیمی باشد، به نفع والیبال است، زیرا لیگ یک هم پررنگ‌تر می‌شود و بازیکنان بیشتری فرصت بازی پیدا می‌کنند. این موضوع باعث ایجاد انگیزه و دیده‌شدن استعدادها خواهد شد.

وادی تصریح کرد: اگر لیگ با ۱۴ تیم برگزار شود، کیفیت لیگ یک پایین می‌آید و بازی‌ها بازخورد لازم را نخواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش تعداد تیم‌ها باعث بالا رفتن قیمت بازیکنان و متضرر شدن باشگاه‌های خصوصی می‌شود. در صورت برگزاری لیگ با ۱۲ تیم، قیمت بازیکنان منطقی‌تر می‌شود و تیمداری برای باشگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. از رئیس فدراسیون، کمیته فنی و هیئت‌رئیسه خواهش می‌کنم تصمیم به برگزاری لیگ با ۱۲ تیم بگیرند، زیرا ظرفیت لیگ کشور بیش از این نیست و آسیب‌دیدگی بازیکنان هم افزایش پیدا می‌کند. باید با معیارهای روز دنیا جلو برویم.

سرمربی تیم والیبال طبیعت تأکید کرد: ولی اگر لیگ با ۱۴ تیم برگزار شود، دو ضربه بزرگ به والیبال ایران وارد می‌شود؛ یکی اینکه قیمت بازیکنان بدون هیچ منطقی بالا می‌رود و دوم اینکه باشگاه‌های خصوصی از تیمداری در لیگ برتر والیبال پشیمان می‌شوند و این موضوع به ضرر ما خواهد شد.

وی در ادامه درباره تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی جهان جایگاه مهمی برای کسب امتیاز المپیک و ارتقای رنکینگ است. بسیاری از تیم‌ها تغییرات زیادی در ترکیب تیم داشتند و بازیکنان باتجربه خود را دعوت کردند. مسابقات لیگ ملت‌های والیبال بیشتر آزمون و خطاست و ترکیب تیم‌ها تغییراتی زیاده داشته و بازیکنان جوان بودند و شرایط آن با مسابقات قهرمانی جهان خیلی متفاوت بود. بنابراین باید بهترین بازیکنان در تیم ملی قرار بگیرند تا نتیجه لازم گرفته شود و امتیاز المپیک به دست آید.

وادی خاطرنشان کرد: بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی تقریباً ثابت مانده‌اند و تنها یک نفر کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد تغییرات دیگری هم رخ دهد. تغییر کاپیتان تیم نشان می‌دهد پیاتزا اشراف کاملی به مسائل فنی پیدا کرده است و می‌توان امیدوار بود. کار سختی در پیش است اما نشدنی نیست. خوشبختانه حواشی در تیم ملی وجود ندارد و این همدلی می‌تواند به موفقیت کمک کند.