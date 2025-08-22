  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۴

تیراندازی قهرمانی آسیا؛

پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ ۱۰ متر بانوان

تیم تفنگ ۱۰ متر بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با ۳ مدال برنز در بخش بزرگسالان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ۶۲۸.۶، فاطمه امینی با ۶۲۶.۸ و شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۴.۸ امتیاز به ترتیب در جایگاه هفدهم، بیست و نهم و سی و پنجم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب خدمتی، امینی و چهل امیرانی با ۱۸۸۰.۲ امتیاز در رده هشتم ایستاد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، سه نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

