پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ ۱۰ متر بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ۶۲۸.۶، فاطمه امینی با ۶۲۶.۸ و شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۴.۸ امتیاز به ترتیب در جایگاه هفدهم، بیست و نهم و سی و پنجم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب خدمتی، امینی و چهل امیرانی با ۱۸۸۰.۲ امتیاز در رده هشتم ایستاد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، سه نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.