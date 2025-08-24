به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تیراندازی، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان با رئیس فدراسیون تیراندازی قزاقستان دیدار و تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. امید نجاری سرپرست کاروان اعزامی کشورمان و رئیس سازمان تیم‌های ملی ایران نیز قربانی را در این دیدار همراهی کرد.

بریک نوگائویچ آسیلوف، رئیس فدراسیون تیراندازی قزاقستان ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مرتضی قربانی اظهار داشت: از حضور تیم ملی و رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در کشورمان و میزبانی از این تیم بسیار خوشحال هستم. ما می‌دانیم که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران مشکلات زیادی برای حضور این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا وجود داشت اما دیدیم ایران با تعداد ورزشکاران زیاد و در سطح بالایی در این مسابقات حضور یافت و این باعث خوشحالی ما است که می‌بینیم با پیگیریی‌های فدراسیون ایران و با وجود جنگ تحمیلی آسیبی به این رشته وارد نشده است.

رئیس فدراسیون تیراندازی قزاقستان ضمن ابراز همدردی با خانواده آسیب‌دیدگان و شهدای جنگ تحمیلی، افزود: ما به عنوان یک کشور دوست با مردم ایران همدردی می‌کنیم و امیدواریم با گذشت زمان از آلام خانواده‌های داغدار کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت مردم ایران به قدری برای ما مهم بود که همیشه برای ورزشکاران خود ورزشکاران ایران را به عنوان الگو مثال می‌زنیم که با وجود جنگ و تحریم‌های کشورشان همواره در میادین ورزشی موفق هستند.

وی یادآوری کرد: از فدراسیون تیراندازی ایران به دلیل اعزام تیم نوجوانان و جوانان به مسابقات قهرمانی آسیا قدردانی می‌کنیم و خوشحالیم که مدال‌های زیادی کسب کردند این نشان می‌دهد در بخش پایه طی سال‌های گذشته کارهای زیادی در ایران انجام شده است.

رئیس فدراسیون تیراندازی قزاقستان به زیرساخت‌های این رشته در کشورش اشاره کرد و گفت: ۲ زمین خوب در آلماتی و شیمکنت داریم که می‌توانند میزبان تیم‌های ملی تیراندازی ایران باشند. ما در زمینه تأمین فشنگ تمرینی نیز به شما قول می‌دهیم هیچ مشکلی در قزاقستان برای تیراندازان ایران وجود نداشته باشد و به راحتی بتوانند در کشورمان اردو برگزار کنند.

وی عنوان داشت: با توافق بین ایران و قزاقستان علاقمندیم تا اردوهای مشترکی را برگزار کنیم حتی این ظرفیت وجود دارد که از سایر کشورها نیز برای برگزاری این اردوها دعوت کنیم.

مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز ضمن تشکر از بابت مهمان نوازی کشور قزاقستان عنوان داشت: برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار از ۲۷ کشور در این سطح و با نظم بسیار بالا، نشان دهنده توانمندی فدراسیون تیراندازی قزاقستان است. با توجه به تعامل خوب دو کشور و ارتباط نزدیک و دوستانه میان ایران و قزاقستان علاقمندیم تا در تمام زمینه‌ها از جمله تبادل دانش داوری و مربی‌گری، برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری کمپ و اردوی مشترک و همچنین مسابقات و تورنمنت‌های دوستانه با کشور شما همکاری داشته باشیم.

وی ضمن دعوت از رئیس فدراسیون تیراندازی قزاقستان برای حضور در ایران و بازدید از زیرساخت‌های تیراندازی کشورمان عنوان داشت: مردم ایران در ۴۵ سال گذشته اجازه دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خود نداده و با تعامل و همکاری و اتحاد ایران را قدرتمند کرده‌اند. همه دنیا شاهد بودند در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم ایران ضمن حفظ انسجام و اتحاد، در کنار نیروهای دفاعی اجازه دست درازی به خاک کشورشان را ندادند.

در پایان و پس از برگزاری ضیافت ناهار با حضور رئیس فدراسیون و رئیس سازمان تیم‌های ملی ایران و رئیس و دبیر فدراسیون تیراندازی قزاقستان تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور با محوریت برگزاری اردوی مشترک و مسابقات دوستانه و همچنین تبادل دانش تیراندازی بین دو کشور منعقد شد.