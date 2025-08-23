تیم میکس تفنگ ۱۰ متر ایران چهارم آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیر محمد نکونام با ثبت امتیاز ۶۲۹.۸ در جایگاه ششم ایستاد. تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ متوقف شد و در رده چهارم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۰ مدال کسب کرده است.