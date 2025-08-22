نازنین زهرا عبدالهی فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی نازنین زهرا عبدالهی با ۶۲۴.۲ امتیاز به عنوان تیرانداز پنجم راهی فینال شد. سه تیرانداز از هند، دو تیرانداز از کره جنوبی و دو تیرانداز از مغولستان به همراه نماینده ایران در فینال حضور دارند.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد. پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، سه نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.