به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه، اخیراً کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن، یک خودرو با انجام حرکات نمایشی و خروج از وضعیت استاندارد، از سیستم پنوماتیک استفاده کرده و در سطح جاده اقدام به حرکات خطرناک کرده است. این رفتار مصداق تخلف حادثهساز بوده و خودروی مذکور توقیف خواهد شد.
تخلفات حادثهساز خط قرمز پلیس است و در برابر آن هیچگونه اغماضی نداریم. رانندگانی که دست به چنین اقدامات خطرناکی میزنند باید بدانند که پلیس آرامش مردم را با هیچ چیز معامله نمیکند و با هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت ترافیکی و انتظامی برخورد قاطع خواهد شد.
در این کلیپ حتی مشاهده شد که آتش از زیر خودرو خارج میشود؛ موضوعی که در صورت سرایت به باغ یا فضای اطراف، میتوانست منجر به حادثهای بزرگ با خسارات جانی و مالی شود. اینگونه اقدامات، علاوه بر تهدید جان راننده، جان سایر کاربران جاده را نیز به خطر میاندازد.
رانندگان باید مقررات راهنمایی و رانندگی را برای حفظ جان خود و دیگران رعایت کنند. تصور نکنید این رفتارها از دید پلیس پنهان میماند؛ با استفاده از سامانههای هوشمند، جادههای کشور بهصورت لحظهای رصد میشوند و تخلفات ثبت خواهد شد.
این اقدام قطعاً درس عبرتی برای سایر رانندگان خواهد بود. صدا و تصویر فرد متخلف ضبط و خودروی وی شناسایی شده است. پلیس با هرگونه رفتار پرخطر و تهدیدکننده امنیت جادهها، قاطعانه و بدون مماشات برخورد خواهد کرد.
نظر شما