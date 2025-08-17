به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت ایمنی فنی خودروها در کاهش آلودگی هوا و پیشگیری از تصادفات شهری، گفت: نقص‌های فنی در وسایل نقلیه، نه‌تنها یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات زیست‌محیطی هستند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و ایمنی شهروندان به شمار می‌روند. در بسیاری از موارد، وسایل نقلیه ای که از نظر فنی دچار ایراد هستند، ضمن افزایش آلایندگی هوا، در شرایط بحرانی نیز عملکرد مطلوبی ندارند و می‌توانند زمینه‌ساز وقوع حوادث رانندگی شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار برخورد با تخلفات آلاینده و دودزا در ۲۴ روز مردادماه سال جاری اظهار داشت: در این بازده زمانی، بیش از ۲۲ هزار وسیله نقلیه متخلف مرتبط با آلایندگی خودروها شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت. از این تعداد، ۱۴ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل نقص فنی، ۶ هزار خودرو به‌علت نداشتن معاینه فنی و ۲ هزار وسیله نقلیه نیز به‌دلیل رانندگی با وسیله دودزا در پایتخت، جریمه شدند.

سردار موسوی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: نقص فنی در وسایل نقلیه، نه‌تنها جان راننده و سرنشینان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد. از مالکان خودروها انتظار داریم پیش از تردد در سطح شهر، نسبت به رفع ایرادات فنی اقدام کنند؛ چرا که پلیس راهور با هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه چشم پوشی نخواهد کرد.