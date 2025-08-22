به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد خط دفاعی پرسپولیس در دیدار هفته نخست مقابل فجر سپاسی شیراز چندان رضایتبخش نبود.
مرتضی پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت از ناحیه بینی غایب بود تا در آن بازی سهیل صحرایی در کنار محمدحسین کنعانیزادگان قلب خط دفاع را تشکیل دهد.
حالا با توجه به وضعیت بحرانی سرخها در خط دفاعی که چندان باب میل کادرفنی نبود، پورعلیگنجی شرایط بهتری پیدا کرده و حتی اعلام کرده حاضر است با ماسک محافظ بینی هم برای این تیم به میدان می رود.
او احتمالا در دیدار حساس مقابل سپاهان زوج کنعانیزادگان خواهد بود، هرچند همچنان باید در تستهای نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد تا وضعیت قطعیاش برای حضور در ترکیب مشخص شود.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس دوشنبه سوم شهریورماه در وررشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
