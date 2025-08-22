  1. ورزش
توصیه جدی فدراسیون به سازمان لیگ برای بازی پرسپولیس و سپاهان

بازی سپاهان اصفهان و پرسپولیس به طور قطعی با توصیه جدی فدراسیون برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبر ابتلای سرژ اوریه، مدافع پرسپولیس، به بیماری هپاتیت و درخواست باشگاه سپاهان برای دریافت تضمین‌های پزشکی از سازمان لیگ، شایعاتی درباره لغو دیدار هفته دوم این دو تیم مطرح شده بود که پیگیری از سازمان لیگ به عن‌وان مرجع برگزارکننده رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور این خبر را تکذیب می‌کند.

سازمان لیگ تأکید کرده مسابقه سپاهان و پرسپولیس طبق برنامه برگزار خواهد شد و هیچ تصمیمی برای لغو آن گرفته نشده است. البته بحث‌هایی پیرامون نحوه اطمینان از سلامت بازیکنان وجود دارد، که فدراسیون فوتبال نیز به سازمان لیگ اعلام کرده است که باید بر اساس قوانین و مقررات جاری اقدام شود تا امنیت بازیکنان به طور کامل رعایت شود.

به این ترتیب، دیدار حساس هفته دوم بین پرسپولیس و سپاهان در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد و شایعات لغو بازی صحت ندارد. دیدار دو تیم دوشنبه سوم شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

مهدی مرتضویان

    • اتلا IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      برای بازی با پیروزی ماسک بزنیم و ماسک بخریم باز یک شهر الوده نشود مدیران و کادر فنی و هرکسی کنار این بازیکن بوده باید ازمایش بده مثل کرونا کل کشور را نابود نکند

