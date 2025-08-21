  1. ورزش
بالاترین سقف بودجه برای تراکتور؛ پرسپولیس مثل بقیه بودجه دارد

دبیر سازمان لیگ فوتبال جزئیات میزان سقف بودجه در هر باشگاه لیگ برتری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ چهارشنبه شب گذشته تمام شد تا ۱۶ تیم لیگ برتری، ۶۵۰ بازیکن و ۲۰۰ نفر به عنوان کادرفنی قراردادهای خود را در سازمان لیگ ثبت کردند.

محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ در خصوص این موضوع گفت: از صبر و حوصله باشگاه‌ها تقدیر می‌کنم. باید اعلام کنم باشگاه تراکتور تبریز سقف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی داشت. سپاهان اصفهان ۶۲۰ میلیارد تومان، استقلال تهران ۶۱۰ میلیارد و گل گهر سیرجان ۵۸۰ میلیارد تومان، فولاد خوزستان ۵۱۵ میلیارد و باشگاه پرسپولیس ۵۱۰ میلیارد تومان سقف بودجه دارند. باشگاه‌های دیگر نیز که مجوز حرفه ای گرفته اند ۵۱۰ میلیارد تومان و بقیه باشگاه‌ها نیز گف قراردادی ۴۶۴ میلیارد تومانی دارند.

