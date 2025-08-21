بالاترین سقف بودجه برای تراکتور؛ پرسپولیس مثل بقیه بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ چهارشنبه شب گذشته تمام شد تا ۱۶ تیم لیگ برتری، ۶۵۰ بازیکن و ۲۰۰ نفر به عنوان کادرفنی قراردادهای خود را در سازمان لیگ ثبت کردند.
محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ در خصوص این موضوع گفت: از صبر و حوصله باشگاهها تقدیر میکنم. باید اعلام کنم باشگاه تراکتور تبریز سقف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی داشت. سپاهان اصفهان ۶۲۰ میلیارد تومان، استقلال تهران ۶۱۰ میلیارد و گل گهر سیرجان ۵۸۰ میلیارد تومان، فولاد خوزستان ۵۱۵ میلیارد و باشگاه پرسپولیس ۵۱۰ میلیارد تومان سقف بودجه دارند. باشگاههای دیگر نیز که مجوز حرفه ای گرفته اند ۵۱۰ میلیارد تومان و بقیه باشگاهها نیز گف قراردادی ۴۶۴ میلیارد تومانی دارند.
