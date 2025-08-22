به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس لیگ بیست‌وپنجم را با تساوی یک - یک برابر فجرسپاسی در حالی شروع کرد که گل دقیقه ۴+۹۰ توسط علی علیپور باعث شد تا سرخ‌ها از باخت فرار کنند.

با این حال نمایش این تیم باعث شد موجی از انتقادها به راه بیفتد. خیلی‌ها گفتند پرسپولیس مالک توپ بود، اما موقعیت جدی زیادی نساخت و بیشتر وقت‌ها برنامه مشخصی برای رسیدن به دروازه حریف نداشت.

یکی از دلایل این شرایط، غیبت تعداد زیادی از بازیکنان اصلی بود. حدود ۱۱ بازیکن به دلایل مختلف در لیست حضور نداشتند و همین باعث شد پرسپولیس با ترکیبی نصف و نیمه به میدان برود. طبیعی بود که هماهنگی تیم پایین بیاید و بازیکنان نتوانند آنطور که باید یکدیگر را پیدا کنند.

بعد از مسابقه، وحید هاشمیان هم به این موضوع اشاره کرد و گفت به خاطر مشکلات بودجه و نقل‌وانتقالات، چند بار مجبور شد ترکیب تیم را تغییر دهد. او تأکید کرد که بازیکنان هنوز با هم هماهنگ نشده‌اند و به همین دلیل هواداران باید کمی صبر کنند، چون در بازی‌های آینده ترکیب تغییرات زیادی خواهد داشت.

‌

هواداران اما بعد از این بازی بی‌تفاوت نبودند. بخشی از آن‌ها معتقدند تیم باید با همین نفرات هم نمایش بهتری می‌داشت. حتی امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، بعد از بازی گفت که «هواداران حق دارند ناراحت باشند».

حالا نگاه‌ها به بازی بزرگ هفته دوم مقابل سپاهان است. پرسپولیس برای اینکه نشان بدهد فقط یک لغزش کوچک داشته، باید در این مسابقه نمایش بهتری ارائه کند. بازگشت احتمالی چند بازیکن می‌تواند به تیم کمک کند و شاید ترکیب متفاوتی نسبت به بازی با فجر دیده شود.

در مجموع، تساوی مقابل فجر بیش از اینکه به خاطر نتیجه باشد، به خاطر نوع بازی پرسپولیس هواداران را نگران کرد. هاشمیان وعده داده تغییرات زیادی در راه است و حالا همه منتظرند ببینند پرسپولیس در بازی بعدی چطور واکنش نشان می‌دهد.