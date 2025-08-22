پرسپولیس در تهران غریبه است؛ دلایل از دست دادن دو امتیاز در بازی اول

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بازی تیم پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم مقابل تیم فجر شهید سپاسی دوشنبه ۲۷ مرداد در استادیوم شهدای شهر قدس با تساوی یک - یک به پایان رسید تا این تیم با یک امتیاز به بازی با سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان فکر کند.

هر چند این دیدار به میزبانی پرسپولیس برگزار شد اما انجام بازی در ورزشگاه شهدای شهر قدس عملاً باعث شد تا هواداران پرتعدادی نتوانند به ورزشگاه بروند و از تیم شان حمایت کنند.

ضمن اینکه غیبت چند بازیکن به دلیل صادر نشدن کارت بازی آنها هم عملاً دست کادر فنی را بست تا نتواند از همه داشته‌هایش در بازی اول استفاده کند. شاید همین امر اجازه نداد تا سرخپوشان در اولین بازی به سه امتیاز برسند.

پایان رأفت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد پرسپولیس در بازی نخست فصل جاری لیگ بیست و پنجم گفت: پرسپولیس مثل فصل قبل که ۸-۹ هفته ابتدایی لیگ را در شهرقدس بازی کرد، در فصل جدید نیز استادیوم خانگی خود را در اختیار ندارد و این تأثیر بسیار زیادی در از دست دادن امتیاز و عملکرد تیم خواهد داشت. این تیم کاملاً غریبانه در تهران بازی می‌کند.

وی ادامه داد: بازیکنان پرسپولیس در بازی با فجر شهید سپاسی شیراز کامل نبودند. حدود ۶ نفر از بازیکنانی که در ترکیب اصلی قرار گرفتند به خاطر نبودن سایر نفرات بود. این اتفاق باعث شد تا ترکیب پرسپولیس طبق تفکرات سرمربی نباشد و انسجام تیم از دست رفت. باید به آقای وحید هاشمیان، بازیکنان و کادرفنی فرصت بدهیم تا در آینده شاهد روند مثبت عملکرد تیم باشیم.

رأفت افزود: پرسپولیس در طول ۹۰ دقیقه فرصت‌های زیادی به حریف داد و بازیکن‌ها هماهنگ نبودند. در بسیاری از موارد مثل حفظ توپ و مالکیت، شاگردان پیروز قربانی بهتر از پرسپولیس عمل کردند.

او درباره بازی با سپاهان اصفهان تصریح کرد: قطعاً بازی خیلی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. پرسپولیس و سپاهان در موقعیتی هستند که هر امتیازی از کف برود باعث می‌شود با جام فاصله بیشتر بگیرند.