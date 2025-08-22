خبرگزاری مهر، گروه استانها- حمید اسدی: موکب رسانهای راویوم در پنج روز پایانی ماه صفر، میزبان تیمهای رسانهای سراسر کشور است و علاوه بر فعالیت حرفهای و رسانهای خود خادم امام رضا (ع) نیز خواهند بود.مجتمع تولیدات مردمی متم هم بهعنوان محل اسکان و هم بهعنوان پایگاه فعالیت رسانهای در این ایام است و روایتهای تصویری، خبری و مستندگونهای از شور حسینی و مهماننوازی مردم مشهد به سراسر کشور مخابره میکنند.در شرایطی که رسانهها ابزار اصلی هدایت افکار عمومی هستند، چنین حرکتی به تقویت جبهه رسانهای انقلاب کمک میکند. راویوم تنها یک موکب خدماتی نیست، بلکه پایگاهی مردمی برای انعکاس جلوههای دلدادگی، خدمت و اخلاص است. فعالان رسانهای حاضر در این موکب، به روایت چهره مردمی شهر مشهد و خدمات بیمنت آنان به زائران با زبان رسانه میپردازند. خدمت مردم مشهد به زائران، خدمتی صادقانه و بیمنت است و رسانهها باید این عشق و اخلاص را به تصویر بکشند.
موکب رسانهای راویوم روایتگر خدمات مردمی در ایام شهادت امام رضا علیه السلام میباشد؛ خدماتی که از ٢٨ مرداد تا ٣ شهریور در قاب دوربینها، قالب تدوینها، صدای پادکستها و در زیر قلم نویسندگان و خبرنگاران ثبت و پردازش میشوند.
این موکب متشکل از گروهها و دستههای فرهنگی هنری مختلف سراسر کشور است در ایام پایانی صفر ناگفتهها و بخشهای دیده نشده فعالیتهای مردمی را به سهم نظر مخاطبان میرساند. مخاطبینی که بیشتر از نسل نوجوان و جوان است.
جوانان خراسانی، طلایهداران انتقال ارزشهای جاودان انقلاب به نسل چهارم هستند
سردار حسینعلی یوسفعلیزاده، مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان خراسان رضوی با تأکید بر نقش بیبدیل و محوری نسل جوان در صیانت از میراث معنوی هشت سال دفاع مقدس، از بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای بیکران فضای مجازی برای نشر این فرهنگ ناب و مقابله با جنگ روایی دشمنان خبر داد و گفت: جوانان غیرتمند ایران اسلامی با تولید محتوای خلاقانه و اثرگذار، باید راویان حقیقی حماسهآفرینیهای ملت قهرمان باشند.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر جوانان در تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیان کرد: جوانان انقلابی و آگاه امروز، نقش بسزایی به عنوان سربازان فرهنگی در حفظ، پاسداری و گسترش ارزشهای تابناک دفاع مقدس ایفا میکنند. این عزیزان میبایست با افزایش سطح آگاهی، دانش و بینش خود از طریق مطالعه و تحقیق، به درکی عمیقتر و همهجانبه از ابعاد مختلف جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ دوازده روزه غزه دست یابند تا بتوانند در برابر تحریفهای تاریخی بایستند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات عصر حاضر و نقش بیبدیل فضای سایبری، خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی به عنوان یک ابزار قدرتمند و تأثیرگذار در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات، میتواند به بستری استراتژیک برای انتقال صحیح و گسترده فرهنگ دفاع مقدس و مفاهیم عمیق آن تبدیل شود. بر جوانان انقلابی واجب است که از این فرصت به شکل هوشمندانه و مسئولانه استفاده نمایند و با تولید و انتشار محتوای خلاقانه، جذاب و نافذ، پیامهای اصیل و روایتهای حقیقی را به گوش جهانیان برسانند.
یوسفعلی زاده بر ضرورت ثبت و انتقال تجربیات گرانبهای رزمندگان و ایثارگران به نسلهای سوم و چهارم انقلاب تأکید کرد و افزود: این تجربیات که با خون هزاران شهید و جانباز آمیخته شده است، بخش جداییناپذیری از هویت ملی، دینی و تاریخی ما محسوب میشود و باید با بهرهگیری از شیوههای نوین، به درستی حفظ شده و به نسلهای آینده منتقل میشوند.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان خراسان رضوی با بیان اینکه دشمنان این مرز و بوم همواره به دنبال ایجاد جنگ روانی و تحریف حقایق درخشان تاریخ ایران هستند، تصریح کرد: ما در چنین شرایطی نباید هیچگاه از حقوق مسلم و حقه خود کوتاه بیاییم و باید با تعصب انقلابی، غیرت اسلامی و استواری تمام، در برابر این فشارها و توطئهها ایستادگی کنیم و راویان صدیق و امین حقیقت باشیم.
وی از راهاندازی و توسعه سامانهای تخصصی برای جذب، سازماندهی و بهرهگیری از ظرفیت خبرنگاران و فعالان افتخاری در حوزه دفاع مقدس خبر داد و اعلام کرد: خبرگزاری دفاع مقدس با هدف گسترش دامنه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای، سامانهای را راهاندازی کرده که در حال حاضر بیش از ششصد کاربر فعال در آن به صورت دوطرفه در تعامل هستند. این پلتفرم به جوانان علاقهمند و خلاق این فرصت را میدهد تا آثار، مقالات و تولیدات محتوایی خود را بارگذاری کنند و سهمی اثرگذار در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پایداری و مقاومت داشته باشند.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان خراسان رضوی خود خطاب به جوانان گفت: شما جوانان غیور و فهیر ایران اسلامی باید با تسلط بر فناوریهای نوین ارتباطی و رسانهای، به عنوان روایتگران تاریخ پرافتخار و فرهنگ غنی دفاع مقدس ظاهر شوید و این میراث عظیم را به بهترین شکل ممکن به نسلهای آینده منتقل نمائید. این یک وظیفه ملی، دینی و انقلابی است که تحقق آن تنها با همت والا، عزم راسخ و تلاش جمعی همه آحاد جامعه به ویژه نسل جوان میسر خواهد شد.
فضای مشهد برای استقبال از زائران کاملاً مهیاست
سرهنگ ابوطالب جوان، رئیس سازمان بسیج اقشار سپاه امام رضا (ع)، با اطمینانخاطر از آمادگی کامل زیرساختهای مشهد، از زائران خواست به رسانههای بیگانه توجه نکنند و از برنامهریزی گسترده دستگاههای امنیتی برای تأمین آرامش کامل در ایام پیشرو خبر داد.
رئیس سازمان بسیج اقشار سپاه امام رضا (ع) با تقدیر از دستاندرکاران این طرح، بر نقش بیبدیل رسانهها در انسجامبخشی، همدلی و همافزایی برای تصویرسازی دقیق و فاخر از حرکتهای مذهبی، دینی و انقلابی تأکید کرد.
وی این گردهمایی مجموعههای رسانهای که برای مخابره خدمت مردم مشهد به زوار امام رضا جمع شده اند را فرصتی ارزشمند خواند و افزود: وظیفه خود میدانم از تمامی نهادها و ارگانهایی که در برپایی این موکب ارزشمند نقش آفرینی کردهاند، بهویژه سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج رسانهای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری مشهد، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
جوان با بیان اینکه این برنامهای ارزشمند است، بیان کرد: قطعاً میتوان برنامههای نو و متنوعتری را هر ساله در دستور کار قرار داد. لازم است این اتفاق مبارک به صورت مکتوب درآید تا با بررسی نقاط قوت و شناسایی کاستیهای احتمالی، با همافزایی و استفاده از تمامی ظرفیتهای دستگاههای مربوطه در سال آینده، شاهد ارتقای کیفی آن باشیم.
رئیس سازمان بسیج اقشار سپاه امام رضا (ع) در ادامه با هشدار نسبت به اهداف تخریبی دشمنان، تصریح کرد: دشمن به شدت تلاش میکند تا فضای استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد را با بزرگنمایی کاستیها و کمبودها، در افکار جهانی مخدوش جلوه دهد. اما باید اعلام کنم که تمامی مدیران و مسئولان استان و شهر مشهد، در هفتهها و ماههای گذشته، تمام همت خود را به کار گرفتهاند تا حضور زائران در این ایام با کمترین مشکل ممکن مواجه شود.
وی با اطمینانخاطر به زائران و هموطنان گفت: الحمدلله فضا برای استقبال و اسکان زائران کاملاً مهیاست و هیچگونه کمبود یا کاستی محسوسی در این حوزه وجود ندارد. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا دارم به رسانههای بیگانه و جریانهای تخریبی توجهی نکنند. فضای مشهد مقدس برای بهرهمندی زائران از فیض معنوی این ایام، کاملاً آماده و امن است.
جوان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امنیت پرداخت و افزود: در حوزه انتظامات و امنیت این ایام در مشهد، توسط متولیان امر، اقدامات پیشگیرانه بسیار خوب و جامعی صورت گرفته است. بین تمامی دستگاههای امنیتی و انتظامی، همافزایی مطلوبی ایجاد شده و با برنامهریزیهای دقیق، تلاش شده تا این ایام به سلامتی و بدون حادثهای سپری شود.
رئیس سازمان بسیج اقشار سپاه امام رضا (ع) با اشاره به حضور مقتدرانه نیروهای امنیتی در استان و مسیرهای منتهی به مشهد، خاطرنشان کرد: عزیزانمان در نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و دیگر نهادهای امنیتی، که هرکدام سهمی در تأمین امنیت زائران دارند، برنامهریزیهای متعدد و بسیار خوبی را انجام دادهاند. امیدواریم به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت علیبنموسیالرضا (ع) و با همت این عزیزان، این ایام را بدون حادثهای پشت سر بگذاریم.
اعزام مبلغ به نقاط مختلف شهر توسط طلاب جهادی
احمد محمدی، طلبه جوانی است که دبیر یکی از تشکلهای مردمی حاضر در موکب راویوم است.
وی میگوید: تعدادی از طلبههای جهادی دور هم جمع شدهایم و با شبکه سازی مبلغین طلبه را به نقاط مختلف سطح شهر و استان اعزام میکنیم؛ در واقع هرجایی که سازمان تبلیغات اسلامی نیاز داشته باشد مبلغ میفرستیم.
محمدی در ادامه گفت: ما این کار را در بستر سایتی به نام هادی انجام میدهیم؛ از همه شهرهای ایران هم ثبت نام میکنند و ایام عید، ولادتها و شهادتها در ماههایی مانند رمضان محرم صفر به ویژه دهه پایانی صفر کار ما به اوج میرسد. انجام این کار با هماهنگی سایر تشکلهای مردمی و تبلیغی انجام میشود.
وی ادامه داد: مثلاً در بحث تبلیغ برای کودکان یا گفتوگو با بزرگسالان را با سایر مجموعههای فرهنگی دیگر اشتراک گذاری میکنیم، تا بتوان نیاز آن مسجد، مدرسه یا حسینیهای که احتیاج به نوع خاصی از مبلغ را دارد مرتفع کنیم.
شبکه سازی با فضای بین الملل در قرارگاه نوجوانان
نوجوانی است حدوداً ١۵ یا ١۶ بدون اینکه خودش را معرفی کند، در پشت میزی ایستاده و به سرعت توضیحاتی درباره فعالیت قرارگاه رسانهای نوجوانان میدهد. هر چند که به نظر توضیحاتش، بازدید کنندهها را قانع نمیکرد، اما برای شرح کلی کار قابل قبول بود.
کتاب و پوسترهای در طرح و عکسهای مختلف نیز چاپ و در جلوی دید همگان قرار دادهاند تا تبلیغ کارشان باشد.
از فعالیت در اینستاگرام و شبکه سازی و تماس با افراد و مجموعههای خارج کشور تا آگاه سازی نسل نوجوان امروز در فضای داخلی در حیطه فعالیتهای آنان است. نگاهشان را به فراتر از مرزها دوختهاند تا به قول خودشان، (بتوانند) حرفهای رهبر انقلاب را عمل کرده باشند.
تیم تدوین و بخش بانوان
بخشهای دیگری نیز همچون، ۶ تیم تدوین و گرافیست مسؤولیت آماده سازی فیلمها، عکسها و انتشار آنها را بهعهده دارند.
بخش بانوان با فعالیتهای مشابه و متنوعی مثل خوشنویسی روی کاغذ و پارچه، استودیو نوجوان با مدیریت مستقیم نوجوانان، ایستگاه صلواتی چای و فضای تقریبی ٣۰۰ متری برای اسکان و استراحت به همراه سایر لوازم پذیرایی از جمله قسمتهای دیگر این موکب رسانهای است.
گفتنی است موکب رسانهای راویوم به مدت ۵ روز در مجتمع تولیدات مردمی «متم» میزبان اهالی رسانه از سراسر کشور است و خبرنگاران در قالب گروههای خبری، مستندسازی و تولید محتوای مجازی به پوشش گسترده خدمات مردمی و هیئات مذهبی در مشهد میپردازند.
