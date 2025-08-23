موکب رسانه ای راویوم فضا را برای روایت خدمت فراهم می کند

  1. استانها
مشهد - رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: موکب رسانه راویوم نیز چند سالی است که به‌طور کامل از این جریان حمایت می‌کند و فضا را برای روایت خدمت فراهم می‌سازد.

مهدی شاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تشبیه پیاده‌روی اربعین به یک «حرکت تمدنی جهانی»، بر لزوم روایت‌گری خدمت در مشهد با زبان نوجوانان تأکید و اظهار کرد: نسل جدید با ادبیات خودش می‌تواند پیوندی مستحکم‌تر بین هم‌سن‌وسالان و مبانی دینی ایجاد کند.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی با اشاره به پیاده‌روی اربعین به عنوان یک حرکت تمدنی و جهانی بزرگ، افزود: نقش بی‌بدیل مردم عراق و جریان شیعه در ایجاد یک شبکه منسجم و گسترده خدمت‌رسانی می‌توان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه چنین رویداد خدمت‌محوری دهه‌هاست در مشهد مقدس نیز در حال وقوع است، افزود: زائران فراوان و پرشماری به مشهد مقدس سفر می‌کنند و روایت خدمت به مردم این شهر و تکاپوی آنان برای خدمت‌رسانی، یکی از ضرورت‌های اصلی است.

شاد با تأکید بر اینکه این امر یک حرکت حاکمیتی نیست، خاطرنشان کرد: این روایت و خدمت، همانند اصل آن، باید کاری خودجوش، شبکه‌ای و جذاب باشد.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی از آغاز این حرکت خبر داد و گفت: موکب رسانه راویوم نیز چند سالی است که به‌طور کامل از این جریان حمایت می‌کند و فضا را برای روایت خدمت فراهم می‌سازد.

وی نقش دانش‌آموزان و نوجوانان را در این حوزه بسیار کلیدی دانست و تصریح کرد: نگاه نو و پویای نوجوانان و دانش‌آموزان، که نزدیک به اقتضائات زمانه است، و همچنین توانایی آنان در استفاده از ادبیات خود برای انتقال این مفاهیم به هم‌نسلانشان، می‌تواند باعث ایجاد ارتباطی محکم‌تر بین نسل جدید با مبانی دینی و تجربه اتفاقات دلنشینی مانند پایان یک سفر معنوی شود؛ روایتی که تنها توسط خود آنان قابل انتقال است.

شاد به چگونگی بهره‌گیری از تجربیات موفق دیگر استان‌ها پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل که می‌تواند ما را در توسعه و موفقیت بیشتر یاری رساند، دریافت بازخوردها و بررسی آثار تجربیات دیگران است.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی افزود: بررسی نوع اجرا، فرم و محتوای کار فعالان رسانه‌ای در دیگر استان‌ها به ما کمک می‌کند تا بازخوردهای آنان را بهتر ببینیم و تحلیل کنیم.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی نقش شبکه‌های اجتماعی را در این زمینه بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی در عصر حاضر این امکان را به‌راحتی فراهم می‌کنند تا بازخورد مردمی نسبت به آثار و محصولاتمان را دریافت کنیم؛ اینکه مردم توانسته‌اند با محتوا ارتباط برقرار کنند یا خیر، و آیا فرم اجرایی کار ما رضایت عمومی را جلب کرده است.

وی با اشاره به انبوه محتوای روزانه و مدل‌های اجرایی مختلف، خاطرنشان کرد: بررسی آثار دیگران، به ویژه استان‌ها و نهادهای دیگر، به ما کمک می‌کند تا به میزان اثربخشی آنان پی ببریم، به بازخوردهایشان دسترسی پیدا کنیم و ذائقه مخاطب را بهتر شناسایی کنیم. این، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به شدت در انتشار و اثرگذاری کار ما کمک کننده باشد.

