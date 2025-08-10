به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدزاده اظهار کرد: در آستانه دهه پایانی ماه صفر، برای نخستین‌بار در کشور، موکب رسانه‌ای با عنوان «راویوم» در این مجتمع با محوریت میزبانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای سراسر کشور برپا می‌شود.

موکب رسانه‌ای راویوم از جمله ابتکارات ارزشمندی است که تلاش دارد نقش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را در بازتاب فرهنگ میزبانی مردم مشهد از میلیون‌ها زائر امام رضا (ع) برجسته کند. این موکب قرار است پنج روز پایانی ماه صفر، میزبان تیم‌های رسانه‌ای از سراسر کشور باشد.

مسئول ارتباطات و رسانه مجتمع تولیدات مردمی «متم» افزود: رسانه‌هایی که در این ایام به مشهد می‌آیند، علاوه بر فعالیت رسانه‌ای، خادمان امام رضا (ع) خواهند بود. حضور آن‌ها در مجتمع تولیدات مردمی صدا و سیما (متم) هم به‌عنوان محل اسکان و هم به‌عنوان پایگاه فعالیت رسانه‌ای طراحی شده است. از این نقطه، روایت‌های تصویری، خبری و مستندگونه‌ای از شور حسینی و مهمان‌نوازی مردم مشهد به سراسر کشور مخابره خواهد شد.

رسانه‌ها، خادمان روایت‌گر محبت رضوی

وی با اشاره به وظیفه رسانه‌ها در جنگ نرم و اهمیت نقش آن‌ها در مناسبت‌های مذهبی گفت: در شرایطی که رسانه‌ها ابزار اصلی هدایت افکار عمومی هستند، چنین حرکتی باعث تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب می‌شود.راویوم نه فقط یک موکب خدماتی، بلکه یک موکب رسانه‌ای مردمی برای انعکاس جلوه‌های دلدادگی، خدمت و اخلاص است.

محمدزاده تأکید کرد: فعالان رسانه در موکب راویوم به روایت چهره مردمی شهر مشهد و خدمات بی‌منت آن‌ها به میلیون‌ها زائر، با زبان رسانه خواهند پرداخت.

خدمت مردم مشهد، بی‌منت و برای همه ایران

مسئول ارتباطات و رسانه مجتمع تولیدات مردمی «متم» افزود: خدمت مردم مشهد به زائران، یک خدمت صادقانه و بی‌منت است. از کودک تا سالمند، از بازاری تا دانشجو، همه به نحوی برای پذیرایی از زائران پای کار آمده‌اند. رسانه‌ها باید این عشق و اخلاص را به تصویر بکشند تا دیگران هم ببینند چگونه شهری با دل‌وجان میزبان میلیون‌ها زائر می‌شود.

راویوم، ابتکاری برای هم افزایی رسانه‌ها

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه چنین ابتکارهایی گفت: راویوم می‌تواند الگویی برای مناسبت‌های دیگر مذهبی مانند اربعین، نیمه شعبان و ایام ماه رمضان نیز باشد. اینکه رسانه‌ها در بستر مردمی و با همکاری نهادهای فرهنگی گردهم بیایند و روایت‌گر فرهنگ میزبانی، ایمان و اخلاص مردم باشند، یک مدل موفق و بومی در رسانه‌سازی است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: در این موکب، گروه‌های مختلف خبری، مستندسازی، تولید فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب و تصویری از سراسر کشور گرد هم می آیند و روزانه محتوای گسترده‌ای از فعالیت‌های مردمی، ایستگاه‌های صلواتی، هیئات، موکب‌ها و فضاهای شهری در مشهد تهیه خواهد شد.

به گفته مسئول ارتباطات و رسانه مجتمع تولیدات مردمی «متم»، موکب رسانه‌ای راویوم نمادی از هم‌افزایی میان رسانه و مردم است؛ جایی که خبرنگار، در عین روایت، خادم است و رسانه، در خدمت مردم و امام مهربانی‌ها.

وی در پایان از همه نهادهای رسانه‌ای، فرهنگی و شهری خواست تا برای گسترش چنین حرکت‌هایی، حمایت‌های لازم را داشته باشند و مشهد را به الگویی از «رسانه در خدمت زائر» تبدیل کنند.

گفتنی است؛ مجتمع تولیدات مردمی «متم» محلی برای خلاقیت جمعی و رسانه مردمی است که در دهه آخر ماه صفر در قالب موکب رسانه‌ای «راویوم» به مدت ۵ روز میزبان اهالی رسانه کشور در مشهد خواهد بود.