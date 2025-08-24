https://mehrnews.com/x38QSf ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰ کد خبر 6568804 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰ موکب راویوم میزبان فعالان رسانهای کشور مشهد - موکب رسانه ای راویوم در راستای هم افزایی فعالان رسانه ای کار خود را در مشهد آغاز کرد و میزبان اهالی رسانه کشور تا پایان یکشنبه دوم شهریور خواهد بود. دریافت 14 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568804 کپی شد مطالب مرتبط روایت خدمت مردم به زائران حرم امام رضا(ع) در موکب رسانهای راویوم علی بن موسی الرضا؛امامی مبارز و مجاهدی خستگی ناپذیر برگزاری باشکوه مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در شهرستان ملایر اعزام بیش از ۹ هزار زائر خراسان شمالی به مشهد با ناوگان عمومی عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در بیش از پنجاه هیئت همدان از قزوین تا مشهد؛ ردپای عشق به امام رضا در دل مردم جابهجایی ۳۱۶ هزار زائر رضوی با ناوگان حملونقل عمومی جادهای لزوم حضور زنان در فرآیند طراحی و تولید محتوای رسانهای «راویوم»؛ الگوی جدید میزبانی رسانهای از زائران در مناسبتهای مذهبی موکب رسانه ای راویوم فضا را برای روایت خدمت فراهم می کند برپایی نخستین موکب رسانهای کشور در مشهد «راویوم» الگویی ماندگار برای هویتسازی معنوی در رسانهها برچسبها موکب راویوم مشهد ایران امام رضا(ع) خراسان رضوی
