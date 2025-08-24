  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

موکب راویوم میزبان فعالان رسانه‌ای کشور

مشهد - موکب رسانه ای راویوم در راستای هم افزایی فعالان رسانه ای کار خود را در مشهد آغاز کرد و میزبان اهالی رسانه کشور تا پایان یکشنبه دوم شهریور خواهد بود.

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار: کبری رضایی

