https://mehrnews.com/x38QRq ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷ کد خبر 6568763 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷ روایت خدمت مردم به زائران حرم امام رضا(ع) در موکب رسانهای راویوم مشهد - در این فیلم روایت خدمت مردم به زائران حرم امام رضا(ع) در موکب رسانهای راویوم را مشاهده میکنید. دریافت 12 MB کد خبر 6568763 کپی شد مطالب مرتبط «راویوم»؛ الگوی جدید میزبانی رسانهای از زائران در مناسبتهای مذهبی «راویوم» الگویی ماندگار برای هویتسازی معنوی در رسانهها برپایی نخستین موکب رسانهای کشور در مشهد فعالیت در موکب رسانهای «راویوم» فرصتی برای رونق تولیدات رسانهای است «راویوم»؛ موکب رسانه ای متفاوت روایتگری مردمی؛ در موکب رسانهای«راویوم» برچسبها مشهد ایران امام رضا(ع) دهه پایانی ماه صفر موکب راویوم خراسان رضوی
نظر شما