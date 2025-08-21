حسین صاحبالزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای تیمها میتوانند تجربیات و ایدههای خود را به اشتراک بگذارند و این همکاری منجر به تولید محتوای باکیفیت میشود.
دبیر موکب رسانهای راویوم ادامه داد: در هفته گذشته، تیمهای رسانهای و جوانان فعال در موکب رسانهای راویوم گرد هم آمدند. این گردهمایی با حضور نوجوانان و بزرگسالانی برگزار شد که در زمینه تولید برنامههای تلویزیونی و مستندات خلاقانه فعالیت دارند. اعضای تیمها با انرژی و اشتیاق به تبادل نظر و همکاری پرداختند.
وی افزود: گروههای رسانهای با هدف روایت خدمات مردم در ایام شهادت امام رضا (ع) گرد هم میآیند تا میزبان زائران از سراسر کشور باشند. این برنامه که چند سالی است با عنوان راویوم به معنای روایت جذاب برگزار میشود، به دنبال نمایش خدمات و محبتهای مردم مشهد و سایر استانهاست.
صاحب الزمانی تصریح کرد: در این ایام، فعالیتهای گستردهای در حال انجام است تا روایت زیبای خدمت مردم به گوش دیگران برسد. امسال تلاش داریم این برنامه را وسیعتر برگزار کنیم و از گروههای رسانهای بیشتری دعوت نمائیم. با توجه به حضور چشمگیر و فعال مردم و رسانهها، امیدواریم این روایت جذاب و انساندوستانه به یاد امام علی بن موسیالرضا (ع) بازتاب گستردهای در جامعه داشته باشد و روحیه همدلی را تقویت کند.
دبیر موکب رسانهای راویوم با اشاره به خدمات مردمی در مشهد بیان کرد: مردم مشهد در خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) از سراسر ایران و حتی خارج از کشور فعالیتهای متنوعی دارند، اما متأسفانه این تلاشها کمتر دیده میشود. رسانههای مختلف باید همکاری کنند تا این خدمات روایت و معرفی شود.
وی به اقدامات مردمی در اطراف حرم رضوی اشاره کرد و گفت: در خیابانهای اطراف حرم، خدماتی همچون پذیرایی و کمک به زائران از سوی مردم مشهد ارائه میشود. ضروری است این روایتها به گوش همگان برسد. برای افزایش تأثیرگذاری نیز باید هماهنگ عمل کنیم و از ظرفیتهای رسانهای برای انتشار اخبار و گزارشهای این خدمات بهخوبی استفاده شود.
نظر شما