مهدی شاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز روایت‌گری مردمی، یعنی همان جهاد تبیینی که رهبر انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند. نسل جوان ما با ابزار ساده موبایل، می‌تواند روایت‌هایی جاری، الهام‌بخش، واقعی و اقناعی تولید کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی افزود: بسیج رسانه خراسان رضوی به‌طور کامل در کنار این جریان مردمی قرار دارد و با تأمین امکانات و آموزش، از راویان میدانی حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از راویان مردمی انتظار داریم روایت‌هایی تأثیرگذار و مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای تولید کند، افزود: ما امروز به روایت و قرائت‌های جدیدی از پدیده‌های خبری نیازمندیم، مردم مهمان نواز مشهد هر ساله پذیرای حضور زائرانی بی شماری از سراسر ایران و جهان هستند و نشان دادن این شکوه مهر می‌تواند به همبستگی و اتحاد بیشتر در ایران عزیزمان منجر شود.

شاد خاطرنشان کرد: بسیج رسانه از ایجاد شبکه روایان مردمی برای بیان هویت رضوی و تولید روایت‌های ناب در بخش‌های مختلف حمایت می‌کند. این هم افزایی نه تنها مختص ایام مذهبی، بلکه در مدیریت بحران‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و تحولات فرهنگی نیز می‌تواند ادامه دار باشد.

گفتنی موکب رسانه‌ای «راویوم» در دهه آخر صفر به مدت ۵ روز در مجتمع تولیدات مردمی «متم» پذیرای اهالی رسانه سراسر کشور خواهد بود. علاقمندان برای ثبت نام عدد ۸ را به ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.