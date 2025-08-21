به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی زاده مظلومی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برپایی موکب رسانه‌ای «راویوم» در دهه پایانی صفر، آن را نماد هم‌افزایی رسانه‌ای و مردمی در جهت روایتگری از میهمان‌نوازی مردم مشهد توصیف کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی بیان کرد: موکب رسانه‌ای راویوم که هم‌اکنون در مجتمع تولیدات مردمی «متم» مشهد برپاست، ظرفیت بی‌بدیلی برای انعکاس جلوه‌های ایثار و اخلاص مردم مهمان‌نواز خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر امام رضا (ع) ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر نقش محوری رسانه‌ها در بازتاب فرهنگ ناب رضوی افزود: در شرایطی که دشمنان به دنبال تحریف حقایق و ایجاد شکاف در انسجام ملی هستند، رسانه‌های متعهد با روایت‌گری صادقانه از خدمات بی‌منت مردم مشهد، به تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی کمک می‌کنند.

حسینی زاده خاطرنشان کرد: امسال با پیش‌بینی ورود حدود ۶ میلیون زائر به مشهد مقدس در دهه پایانی صفر، که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر زائر پیاده هستند، نقش رسانه‌ها در انعکاس گسترده این رویداد عظیم معنوی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به حمایت صدا و سیما از موکب راویوم تصریح کرد: این موکب تنها یک پایگاه خدمات رسانه‌ای نیست، بلکه «مدرسه روایت‌گری مردمی» است که در آن اهالی رسانه به مثابه خادمان امام رضا (ع) به بازتاب فرهنگ خدمت‌رسانی و میهمان‌نوازی مردم مشهد می‌پردازند.

وی اضافه کرد: شبکه‌های استانی صدا و سیما با اختصاص بخشی از کنداکتور خود به پوشش رویدادهای دهه پایانی صفر، و اجرای طرح «ایران‌جان» برای روایت یک استان، گام بلندی در تقویت هویت‌محوری و روایت پیشرفت نظام برداشته‌است.

حسینی زاده مظلوم با قدردانی از تمامی خادمان و خدمت‌رسانان حرم رضوی و مردم میهمان‌نواز مشهد گفت: امیدواریم راویوم به الگویی ماندگار برای سایر مناسبت‌ها تبدیل شود و شاهد ادامه این حرکت‌های مؤثر در عرصه رسانه‌ای کشور باشیم.

گفتنی است؛ موکب رسانه‌ای راویوم به مدت ۵ روز در مجتمع تولیدات مردمی «متم» میزبان اهالی رسانه از سراسر کشور است و خبرنگاران در قالب گروه‌های خبری، مستندسازی و تولید محتوای مجازی به پوشش گسترده خدمات مردمی و هیئات مذهبی در مشهد می‌پردازند.