۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

لاوروف: ترامپ و تیمش صادقانه به‌دنبال صلح پایدار در اوکراین هستند

وزیر خارجه روسیه با تمجید از رئیس جمهور آمریکا، موضع اروپایی‌ها و پافشاری آنها بر آتش‌بس به‌جای توافق صلح در اوکراین را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه از موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ اوکراین، رویکرد و پافشاری اروپایی‌ها بر آتش‌بس به جای توافق صلح را زیر سوال برد.

لاوروف گفت که در نشست واشنگتن-مسکو در آلاسکا، آشکار بود که ترامپ و تیمش صادقانه به‌دنبال دستیابی به صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین هستند.

وی فضای دیدار بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ترامپ در آلاسکا را «بسیار خوب» توصیف کرد.

دیپلمات روس تاکید کرد: آشکار بود که رئیس جمهور آمریکا و تمیش، در وهله نخست صادقانه خواستار دستیابی به نتیجه‌ای درازمدت، پایدار و قابل اطمینان هستند.

لاوروف آنچه وی موضع سازنده آمریکا توصیف کرده است را با رویکرد اروپایی‌ها مقایسه کرد که تعدادی از رهبرانش در اجلاس فوق‌العاده دیروز در کاخ سفید با حضور ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شرکت داشتند.

وی اضافه کرد که «اروپایی‌ها دائماً تنها روی آتش‌بس و سپس تداوم تامین سلاح برای اوکراین پافشاری می‌کنند.»

ترامپ دیروز در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد. این مذاکرات با حضور زلنسکی، ماکرون، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.

کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از رهبران اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.

