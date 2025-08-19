به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه اعلام کرد: سیاست خارجی «بایدن» جهان را از مسیر صلح دور کرده است و رئیس جمهور ترامپ این سیاست شکست خورده را رد می‌کند! رئیس جمهور پوتین گفت که اگر رئیس جمهور ترامپ در قدرت بود، جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز نمی‌شد.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا است که روسیه را مهار کرده و صلح را در اروپا حفظ کرده است!

وی گفت: ترامپ تأیید کرد که هیچ نیروی زمینی آمریکایی در اوکراین مستقر نخواهد شد. ما به متحدان اروپایی خود تضمین‌های امنیتی ارائه خواهیم داد. می‌توانیم به هماهنگی برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی برای اوکراین کمک کنیم.

کارولین لویت افزود: رئیس جمهور ترامپ به تیم امنیت ملی خود دستور داد تا با متحدان اروپایی مان در مورد اوکراین هماهنگی کنند. پوتین و زلنسکی موافقت خود را با یک دیدار دوجانبه اعلام کردند و تیم امنیت ملی به دو طرف در برگزاری این دیدار کمک خواهد کرد. تیم امنیت ملی ما در حال همکاری با همتایان روسی و اوکراینی خود برای برنامه ریزی دیدار دوجانبه بین پوتین و زلنسکی است. رئیس جمهور در حال مذاکره با متحدان اروپایی ما برای بررسی بهترین راه‌ها برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین است.