به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، نیروهای مسلح یمن جمعه شب اعلام کردند که یگان موشکی ارتش، عملیاتی ویژه علیه فرودگاه اللد در شهر یافای اشغالی انجام داده است.

بر اساس بیانیه این نیروها، در این عملیات از یک فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین ۲» استفاده شده که موفق شده سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی را دور بزند و با موفقیت به هدف اصابت کند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این حمله موشکی باعث ایجاد اختلال گسترده در صفوف دشمن و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه شده است.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و محاصره غذایی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه صورت گرفت.

همچنین یگان پهپادی ارتش یمن دو عملیات دیگر با استفاده از دو فروند پهپاد علیه مواضع رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی یافا و عسقلان انجام داد که به گفته این نیروها، اهداف نظامی و حیاتی دشمن را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.

نیروهای مسلح یمن ضمن تقدیر از مقاومت مردم غزه اعلام کردند: برادران مجاهد ما در غزه با ایستادگی در برابر دشمنان امت اسلامی، زیباترین نمونه‌های ایثار و فداکاری را رقم می‌زنند و جان و همه داشته‌های خود را در راه خدا و دفاع از عزت و کرامت امت تقدیم می‌کنند.

در پایان، این نیروها خطاب به مجاهدان فلسطینی تأکید کردند: یمن تا توقف تجاوز و رفع محاصره غزه و با ملت وفادار، ارتش مجاهد و رهبری مؤمن خود در کنار شما خواهد بود.