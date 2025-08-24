به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، رسانه‌های صهیونیستی از جمله پایگاه خبری «واللا» اسرائیل به نقل از منابعی در نیروی هوایی رژیم اشغالگر گزارش دادند که گمان می‌رود که یمنی‌ها در حمله اخیرشان، برای نخستین بار از موشکی بالستیک با کلاهک «خوشه‌ای» استفاده کرده‌اند؛ موشکی که می‌تواند پیش از برخورد به زمین به سه سرجنگی تقسیم شود.

بر اساس این گزارش، پس از پاکسازی و تحلیل مسیر پرواز این موشک بالستیک، گمان می‌رود که یمنی‌ها برای نخستین بار از یک موشک خوشه‌ای جدید استفاده کرده باشند، موضوعی که رهگیری و انهدام آن را به مراتب دشوارتر می‌کند.

منابع صهیونیستی افزودند: طبق برخی برآوردها، این موشک حامل دست‌کم ۱۰ کلاهک کوچک انفجاری بوده است.

براساس این گزارش، تحقیقات درباره شیوه رهگیری و سیاست پدافندی که در این حمله به‌کار گرفته شد، همچنان ادامه دارد.

«واللا» نوشت: اگر در بررسی نهایی تأیید شود که این موشک واقعاً خوشه‌ای بوده، اسرائیل ناچار خواهد شد در سیاست‌های دفاع موشکی خود بازنگری کند.

از سوی دیگر، "سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی" نیز گزارش داد که موشک شلیک‌شده از یمن شامگاه جمعه، به‌طور «غیرمعمول» در آسمان متلاشی شد.

این در حالی است که منابع امنیتی صهیونیست اذعان کرده‌اند نیروهای یمنی توانایی بومی برای توسعه و تولید چنین موشک‌هایی را در اختیار دارند.