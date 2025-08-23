آشفتگی تل آویو از جدیدترین موشک شلیک شده از سوی نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله موشکی روز گذشته نیروهای مسلح یمن به شدت اشغالگران را آشفته کرده است.

موشک یمنی با موفقیت از لایه‌های پدافندی دشمن صهیونیستی عبور کرد.

ارتش یمن شب گذشته نه تنها از یک تاکتیک جدید و البته شناخته شده استفاده کرد، بلکه از موشک جدیدی نیز برای حمله به مواضع رژیم تروریستی صهیونیستی بهره گرفت.

در حالی که صهیونیست‌ها طبق معمول اطلاعات دروغین مبنی بر رهگیری موشک می‌دهند، اما ارتش یمن با استفاده از کلاهک جدید برای موشک فلسطین ۲ عملاً تمام سامانه‌های پدافندی ناتو را جا گذاشته و هدف از پیش تعیین شده را منهدم کردند.

یدیعوت آحارنوت در این زمینه اعلام کرد: اسرائیل علت ناکامی در رهگیری موشک یمنی پس از انفجار بخش‌هایی از آن تحقیق و بررسی می‌کند. نیروی هوایی در حال بررسی این موضوع است که آیا موشک یمنی حاوی اجزای بمب خوشه‌ای بوده است یا خیر.

این رسانه نوشت که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، درباره شکست پدافند موشکی این رژیم در رهگیری موشک یمن (شب گذشته) تحقیق می‌کند.

این تصمیم بعد از آن گرفته شد که بخشی از موشک در حیاط خانه‌ای در منطقه ساحلی منفجر شد.

از جمله احتمالاتی که در این تحقیق بررسی خواهد شد، این است احتمالا موشک یمنی از نوع خوشه‌ای بوده است. به این معنا که موشک دارای تکه‌های کوچکی بوده که در منطقه نسبتا وسیعی پخش شده است، همانند موشک‌هایی که ایران در جنگ ۱۲ روزه از آن‌ها علیه اسرائیل استفاده کرده است.