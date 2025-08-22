به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی شدیداللحن درباره وضعیت غزه گفت: به نظر می‌رسد که کلمات برای توصیف جهنم غزه تمام شده و اکنون واژه جدیدی؛ یعنی «قحطی» اضافه شده است.

گوترش گفت: طبق قوانین بین‌المللی، اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات مشخص و روشنی بر عهده دارد که از آن جمله، تضمین دسترسی مردم غزه به غذا و تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: قحطی در غزه نه یک معما، بلکه یک فاجعه ساخته دست بشر و یک اتهام اخلاقی است که بیانگر شکست بشریت است.

گوترش هشدار داد: قحطی این بحران تنها محدود به کمبود غذا نیست، بلکه فروپاشی عمدی نظام‌های حیاتی برای بقای انسان است.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: مردم غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کودکان می‌میرند و کسانی که مسئولیت دارند که کاری انجام دهند، در انجام وظایف خود ناکام مانده اند.

وی هشدار داد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت در غزه بدون مجازات ادامه یابد.

گوترش همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی فوری همه اسیران اسرائیلی و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه شد.