به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی شدیداللحن درباره وضعیت غزه گفت: به نظر میرسد که کلمات برای توصیف جهنم غزه تمام شده و اکنون واژه جدیدی؛ یعنی «قحطی» اضافه شده است.
گوترش گفت: طبق قوانین بینالمللی، اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات مشخص و روشنی بر عهده دارد که از آن جمله، تضمین دسترسی مردم غزه به غذا و تجهیزات پزشکی است.
وی افزود: قحطی در غزه نه یک معما، بلکه یک فاجعه ساخته دست بشر و یک اتهام اخلاقی است که بیانگر شکست بشریت است.
گوترش هشدار داد: قحطی این بحران تنها محدود به کمبود غذا نیست، بلکه فروپاشی عمدی نظامهای حیاتی برای بقای انسان است.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: مردم غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند، کودکان میمیرند و کسانی که مسئولیت دارند که کاری انجام دهند، در انجام وظایف خود ناکام مانده اند.
وی هشدار داد: ما نمیتوانیم اجازه دهیم این وضعیت در غزه بدون مجازات ادامه یابد.
گوترش همچنین خواستار توقف فوری آتشبس، آزادی فوری همه اسیران اسرائیلی و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمکهای بشردوستانه شد.
