گوترش: واژه‌ای برای توصیف اوضاع وحشتناک غزه وجود ندارد

دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به شرایط وحشتناک غزه ابراز تأسف کرد و گفت که واژه‌ای برای توصیف این شرایط وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی شدیداللحن درباره وضعیت غزه گفت: به نظر می‌رسد که کلمات برای توصیف جهنم غزه تمام شده و اکنون واژه جدیدی؛ یعنی «قحطی» اضافه شده است.

گوترش گفت: طبق قوانین بین‌المللی، اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات مشخص و روشنی بر عهده دارد که از آن جمله، تضمین دسترسی مردم غزه به غذا و تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: قحطی در غزه نه یک معما، بلکه یک فاجعه ساخته دست بشر و یک اتهام اخلاقی است که بیانگر شکست بشریت است.

گوترش هشدار داد: قحطی این بحران تنها محدود به کمبود غذا نیست، بلکه فروپاشی عمدی نظام‌های حیاتی برای بقای انسان است.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: مردم غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کودکان می‌میرند و کسانی که مسئولیت دارند که کاری انجام دهند، در انجام وظایف خود ناکام مانده اند.

وی هشدار داد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت در غزه بدون مجازات ادامه یابد.

گوترش همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی فوری همه اسیران اسرائیلی و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه شد.

