اذعان «هاآرتص» به فجایع غزه؛ همه جا را گرسنگی فراگرفته است+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به ابعاد مختلف و وسیع جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اذعان کرد.

این رسانه صهیونیستی چنین تیتر زد:» گرسنگی همه جا هست: تورهای مجازی از درمانگاه‌های غزه، ابعاد وحشت را آشکار می‌کند».

هاآرتص ادامه داد: در هفته‌های اخیر، ما از طریق ویدئو با پزشکان در سراسر نوار غزه صحبت کردیم. از طریق تورهای مجازی از مراکز درمانی، تلاش کردیم تا وضعیتی را که هزاران کودک از سو تغذیه حاد و شدید رنج می‌برند، مستند کنیم. آنچه دیدیم، ابعاد فاجعه‌باری داشت.

این رسانه ادامه داد: گزارش تحقیقی ما نشان می‌دهد بیش از ۲۷۰ نفر بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند؛ حدود ۲ هزار نفر حین تلاش برای به دست آوردن غذا به ضرب گلوله کشته شده‌اند؛ هزاران کودک زیر ۵ سال از سو تغذیه حاد و شدید رنج می‌برند؛ ده‌ها هزار کودک در همان گروه سنی از سو تغذیه حاد رنج می‌برند و بیش از نیم میلیون نفر مجبورند تمام روزها را بدون غذاخوردن سپری کنند.