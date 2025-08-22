جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق بارز نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری رز ۲۸ صفر که در بقعه متبرکه آقا سید ابوجعفر (ع) در بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به رسالت پیامبر اکرم (ص) و مظلومیت اهلبیت (ع) در تاریخ اسلام، بر ضرورت انس با قرآن، شناخت فتنهها و ایستادگی در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی تأکید کرد و گفت: فلسطین مهمترین مسئله امروز جهان اسلام است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با اشاره به رسالت پیامبران الهی و نقش پیامبر اسلام (ص) در هدایت بشر، گفت: خداوند متعال آخرین کتاب هدایت را بر بشر نازل کرد و پیامبر اکرم (ص) وظایف انسانها را به روشنی بیان کرد قرآن تنها برای قرائت نیست، بلکه باید محور تدبر، عمل و مستند همه رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.
فتنههای صدر اسلام پس از رحلت پیامبر (ص)
وی با مرور تاریخ صدر اسلام و فتنههای پس از رحلت پیامبر (ص) افزود: پیامبر (ص) بیشترین اذیتها را در راه هدایت انسانها متحمل شد، اما بعد از ایشان انحرافات بزرگی در جامعه اسلامی پدید آمد اگرچه در زمان رسول خدا (ص) جبهه مقابل مشرکان و کفار بودند، اما در دوره امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع)، جبهه مقابل در درون جامعه اسلامی شکل گرفت؛ کسانی که خود را مسلمان میدانستند اما در برابر امام حق ایستادند.
آیت الله رمضانی با اشاره به جنگهای امیرالمؤمنین (ع) و فتنههای پس از آن تصریح کرد: فتنهها با ظاهر دینی آغاز میشد و بسیاری از مردم نمیتوانستند حق و باطل را از هم تشخیص دهند قرآنها بر نیزه کردن در صفین نمونهای از فریب بزرگ بود که جامعه را دچار حیرت کرد. همین جهل و ناآگاهی موجب شد که امیرالمؤمنین (ع) مظلومانه به شهادت برسد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) ادامه داد: امام حسن مجتبی (ع) نیز با فتنهای دیگر مواجه شد. معاویه با تزویر و خریدن افراد، جبهه حضرت را متلاشی کرد و امام را به صلح وا داشت امام حسن (ع) حتی در خانه نیز مظلوم بود و در نهایت با توطئه مسموم شد. مظلومیت امام حسن (ع) کمتر از عاشورا نبود، اما کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی درباره قیام امام حسین (ع) اظهار داشت: حادثه کربلا اوج انحراف جامعه اسلامی بود؛ کسانی که در نماز حاضر میشدند و خود را مسلمان میدانستند، برای تقرب به خدا خون فرزند پیامبر (ص) را ریختند. این نشانه جهل و وارونگی ارزشهاست که امام باقر (ع) نیز به آن اشاره فرمود.
فتنههای امروز در پوشش حقوق بشر و آزادی
آیتالله رمضانی با ربط دادن شرایط گذشته به وضعیت کنونی جهان تأکید کرد: امروز هم فتنهها با شعارهای زیبا و فریبنده مطرح میشوند دشمنان اسلام به نام حقوق بشر، آزادی یا صلح، ملتها را به بندگی میکشانند همانگونه که در گذشته امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) محل ابتلای مردم شدند، امروز نیز جوامع اسلامی در آزمون بزرگی قرار دارند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با انتقاد از سیاستهای سلطه گرایانه قدرتهای جهانی و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اگر امروز رسول خدا (ص) زنده بود، نخستین مسئلهای که مطرح میکرد فلسطین بود غزه به زندانی بزرگ تبدیل شده و کودکان و زنان بیدفاع مظلومانه به شهادت میرسند اینها مصادیق روشن نژادپرستی و نقض حقوق بشر است، اما مدعیان آزادی سکوت میکنند.
وی با اشاره به عدالت اجتماعی در اسلام افزود: نود درصد ثروت جهان در دست ده درصد جمعیت دنیاست و میلیاردها انسان از گرسنگی رنج میبرند این بیعدالتیها نتیجه حاکمیت نظام سلطه است و انقلاب اسلامی در برابر چنین ظلمی ایستاده است.
آیتالله رمضانی همچنین به جایگاه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی بر پایه گفتمان عاشورایی، عزت، استقلال، عدالت و کرامت شکل گرفته است. دشمنان تلاش کردند با تحریم، تهدید و فتنه، این انقلاب را از پای درآورند، اما ملت ایران با ایمان و حضور خود در صحنه، همه توطئهها را ناکام گذاشتند.
مسئولان باید از سوءتدبیر پرهیز کنند
عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به مسئولان کشور تأکید کرد: در کنار ایستادگی در برابر دشمن، مسئولان باید از سوءتدبیر پرهیز کنند و در خدمت صادقانه به مردم بکوشند مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل انکار نیست، اما نباید اصل دین و انقلاب و ارزشهای اهلبیت (ع) زیر سوال برود.
وی در پایان با یادآوری مظلومیت ائمه اطهار (ع) گفت: امام علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) هر سه مظلومانه زیستند و شهید شدند. تاریخ اسلام پر از فتنههایی است که چهره دین را با نفاق و تزویر مخدوش کرد. امروز وظیفه ماست که با بصیرت، راه حق را بشناسیم، فتنهها را بشکافیم و از اهلبیت (ع) الگو بگیریم.
