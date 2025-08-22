یونیسف: جامعه جهانی کودکان غزه را تنها گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی یونیسف در نوار غزه در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که جامعه جهانی کودکان غزه را «تنها گذاشته است.
وی افزود: ما نیاز داریم که دولتها و رهبران از تمام نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.
به گفته وی، زندگی کودکان در نوار غزه به آنچه در روزها و ساعات آینده رخ میدهد بستگی دارد.
سخنگوی یونیسف همچنین خاطرنشان کرد که شواهد روشن است و او با شمار زیادی از کودکانی روبهرو شده که از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
وی هشدار داد، اگر کمکهای انسانی نتواند وارد غزه شود، اوضاع به مراتب وخیمتر خواهد شد.
