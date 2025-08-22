  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

یونیسف: جامعه جهانی کودکان غزه را تنها گذاشته است

یونیسف: جامعه جهانی کودکان غزه را تنها گذاشته است

یک مقام ارشد یونیسف با ابراز تأسف نسبت به بی‌انفعالی جامعه جهانی اعلام کرد که جهانیان کودکان غزه را تنها گذاشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی یونیسف در نوار غزه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که جامعه جهانی کودکان غزه را «تنها گذاشته است.

وی افزود: ما نیاز داریم که دولت‌ها و رهبران از تمام نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.

به گفته وی، زندگی کودکان در نوار غزه به آنچه در روزها و ساعات آینده رخ می‌دهد بستگی دارد.

سخنگوی یونیسف همچنین خاطرنشان کرد که شواهد روشن است و او با شمار زیادی از کودکانی روبه‌رو شده که از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

وی هشدار داد، اگر کمک‌های انسانی نتواند وارد غزه شود، اوضاع به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.

کد خبر 6568067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها