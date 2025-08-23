اردن: باید اسرائیل را وادار به توقف جنگ غزه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ایمن الصفدی»، وزیر امور خارجه اردن اعلام کرد: اعلام وضعیت قحطی در نوار غزه محکومیتی اخلاقی و نشانه‌ای از شکست وجدان بشری است که بازتاب‌دهنده واقعیتی تلخ؛ یعنی رها کردن دولت اسرائیل در ادامه سیاست گرسنه نگه‌داشتن فلسطینیان بدون هیچ‌گونه مجازاتی است.

وی افزود: برخی وزیران دولت نتانیاهو که فلسطینیان را "حیوانات انسانی" می‌نامند، به سیاست گرسنگی پایان نخواهند داد، مگر اینکه در برابر پیامدهای جنایت‌های خود پاسخگو شوند.

الصفدی تأکید کرد: جامعه جهانی باید فوری اقدام کند؛ نباید شهروندان فلسطینی بیشتری به دلیل محرومیت از غذا، آب و دارو جان خود را از دست بدهند.

وزیر امور خارجه اردن خاطرنشان کرد: پایان دادن به این فاجعه انسانی تنها در گرو رفع محاصره اسرائیل علیه غزه و اجازه فوری برای ورود کمک‌های بشردوستانه است.

وی استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح را جنایت جنگی دانست که باید از طریق سازوکارهای حقوق بین‌الملل برای پاسخگو کردن اسرائیل متوقف شود.

الصفدی افزود: اسرائیل تمامی تلاش‌ها برای توقف رفتارهای غیرانسانی خود در قبال فلسطینیان را رد کرده و باید وادار به پایان دادن به آن شود.

وزیر امورخارجه اردن همچنین تأکید کرد: این جنگ باید متوقف شود و همه طرف‌ها باید آتش‌بس پیشنهادی را بپذیرند. دیگر کشتار و مصونیت از مجازات کافی است و نقض ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی باید پایان یابد.