به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، شبکه «سیبیاس نیوز» به نقل از یک پیمانکار آمریکایی فاش کرد که تیراندازی به سوی فلسطینیان نیازمند کمک در نوار غزه توسط «ارتش اسرائیل و پیمانکاران امنیتی آمریکایی» صورت گرفته است.
این پیمانکار در گفتوگو با این شبکه آمریکایی گفت: تیراندازیها کاملاً بیهدف بود و هر بار که در محل حضور داشتم؛ تکرار میشد.
این فرد همچنین افزود: برخی از پیمانکاران آمریکایی حتی به کشتار فلسطینیان افتخار میکردند و تعداد افرادی را که کشته بودند به رخ میکشیدند.
وی تصریح کرد که فلسطینیها ساعتها پیش از باز شدن مراکز توزیع در اطراف آن تجمع میکردند تا جزو نخستین افراد برای دریافت غذا باشند.
این پیمانکار در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: یک بار از من خواسته شد محوطهای را از اجساد انسان و حیوان تمییز کنم، چرا که بوی تعفن شدیدی از آنجا بلند میشد.
این شهادت تازه، ابعاد تکاندهندهای از جنایات علیه غیرنظامیان در غزه را آشکار میکند.
نظر شما