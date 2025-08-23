به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «د آتلانتیک» به نقل از یک مسئول امنیتی رژیم صهیونیستی که از اردوگاه‌های کرانه باختری بازدید کرد گزارش داد که حملات خشونت آمیز شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها به صورت گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد که این حملات از ۹۰ مورد در ماه از ابتدای ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که سلاح‌های مختلف به صورت گسترده در میان شهرک نشینان صهیونیست دست به دست می‌شود و استفاده از آن رواج دارد.

این نشریه غربی همچنین به نقل از نمرود شیفر ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی نوشت که جنگ افروزی یک راهبرد است که به نتانیاهو و نه هیچکس دیگر، خدمت می‌کند.