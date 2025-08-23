  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۴

منابع نظامی تل‌آویو: کابینه نتانیاهو بدون جنگ در غزه فرو می‌پاشد

منابع نظامی تل‌آویو: کابینه نتانیاهو بدون جنگ در غزه فرو می‌پاشد

منابع نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کردند که کابینه این رژیم بدون جنگ افروزی در غزه فرو می پاشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم قصد ندارد عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ را برای اشغال شهر غزه متوقف کند.

در این گزارش آمده است که نتانیاهو می‌خواهد این عملیات تا انتها ادامه پیدا کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به خوبی می‌داند که بدون این جنگ افروزی نمی‌تواند کابینه رژیم صهیونیستی را حفظ کند و در غیر این صورت کابینه فرو می پاشد.

در این گزارش آمده است که بر اساس برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی عملیات مذکور در غزه ممکن است چندین ماه به طول انجامد و به فراخواندن نیروهای ذخیره بیشتری نیاز است.

کد خبر 6568137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها