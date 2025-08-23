به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم قصد ندارد عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ را برای اشغال شهر غزه متوقف کند.

در این گزارش آمده است که نتانیاهو می‌خواهد این عملیات تا انتها ادامه پیدا کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به خوبی می‌داند که بدون این جنگ افروزی نمی‌تواند کابینه رژیم صهیونیستی را حفظ کند و در غیر این صورت کابینه فرو می پاشد.

در این گزارش آمده است که بر اساس برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی عملیات مذکور در غزه ممکن است چندین ماه به طول انجامد و به فراخواندن نیروهای ذخیره بیشتری نیاز است.