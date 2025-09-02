تداوم اقدامات خطرناک و ویرانگر اشغالگران در کرانه باختری و قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برخی منابع از حملات شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی ها در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که شهرک نشینان به کشاورزان فلسطینی در وادی سعیر در الخلیل در جنوب کرانه باختری حمله کردند.

از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد یورش بامداد امروز سه شنبه نظامیان اشغالگر اسرائیلی به منزل تیسیر ابو سنینه، شهردار شهر الخلیل و بازداشت او همراه با تخریب و خسارت گسترده، نمونه‌ای آشکار از تشدید رویکرد خصمانه و وحشیانه رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین است.

در این بیانیه آمده است که این اقدام بخشی از روند خطرناک هدف قرار دادن شهر الخلیل و تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح‌های الحاق اراضی در کرانه باختری اشغالی است.

حماس از مردم و عشایر الخلیل خواست تا به‌عنوان سدی استوار در برابر این طرح‌ها ایستادگی کنند و اجازه ندهند شهر در معرض توطئه‌های اشغالگران قرار گیرد.

این جنبش همچنین تأکید کرد که همه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تکرار تجربه‌های گذشته، همچون «انجمن‌های روستایی»، به شکست خواهد انجامید، همان‌گونه که پیش‌تر ناکام ماند. این جنبش افزود: ملت فلسطین و مقاومت قهرمانانه آن تا تحقق رؤیای آزادی و استقلال به مبارزه ادامه خواهند داد.

حماس از همه نهادهای بین‌المللی، حقوقی و انسانی خواست به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، مانع از ادامه تجاوزات فزاینده علیه ملت فلسطین شوند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز سه شنبه خانه‌ای را در شهرک عناتا در قدس اشغالی تخریب کردند؛ این خانه متعلق به معاذ سلامه، شهروند ساکن قدس است.

این اقدام در چارچوب رویه تکراری رژیم اشغالگر در هدف قرار دادن فلسطینیان قدس و املاک آنها به منظور واداشتنشان به کوچ اجباری انجام می‌شود.