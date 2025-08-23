مجله آمریکایی: حماس همچنان ۲۰ هزار مبارز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجله آمریکایی «آتلانتیک» به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد که جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنان حدود ۲۰ هزار مبارز دارد و حجم تسلیحات در کرانه باختری غیرقابل تصور است.

این مقام صهیونیست با اعلام اینکه «ما خوش شانس هستیم که اوضاع در کرانه باختری بدتر نشده است»، اذعان کرد که خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان به شدت افزایش یافته است. این خشونت از کمتر از ۹۰ حادثه در ماه در اوایل سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ حادثه افزایش یافته است.

مجله آتلانتیک همچنین به نقل از نمرود شیفر ژنرال سابق نیروی هوایی اسرائیل، گزارش داد که استراتژی کنونی تل آویو در نوار غزه ادامه جنگ است. این استراتژی تنها به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی - که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است - و ائتلاف کابینه وی است و در راستای منافع هیچکس دیگری نیست.

رژیم صهیونیست از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در غزه نسل‌کشی شامل کشتار، گرسنگی، تخریب و آوارگی را مرتکب شده است و درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.

نسل‌کشی صهیونیست‌ها تاکنون منجر به بر جای ماندن ۶۱۴۹۹ شهید و ۱۵۳۵۷۵ زخمی از فلسطینیان، و بیش از ۹۰۰۰ مفقود، و همچنین صدها هزار آواره و ایجاد قحطی شده که جان بسیاری از آنها از جمله ده‌ها کودک را گرفته است.

همزمان با جنگ غزه، ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی اشغالی، حداقل ۱۰۱۵ فلسطینی را کشته و حدود ۷۰۰۰ نفر را زخمی کرده‌اند که این تعداد علاوه بر بازداشت بیش از ۱۸۵۰۰ فلسطینی است.