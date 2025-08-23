  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

الکرعاوی: دشمن حق ندارد از حریم هوایی عراق علیه ایران استفاده کند

رئیس هیئت اجرایی یکی از جنبش های مردمی عراق از تلاش تهران و بغداد برای ممانعت از تکرار تجاوز به جمهوری اسلامی ایران از طریق حریم هوایی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حسین الکرعاوی رئیس هیئت اجرایی یکی از جنبش‌های مردمی عراق تاکید کرد که یادداشت همکاری امضا شده طی سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به این کشور در راستای تلاش برای ممانعت از استفاده از حریم هوایی و زمینی عراق علیه ایران شکل گرفت.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال تضمین امنیت و تمامیت ارضی خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

الکرعاوی تصریح کرد: سفر لاریجانی به عراق برای ممانعت از تکرار استفاده از حریم کشورمان علیه ایران صورت گرفت.

وی بیان کرد: آمریکا از پهپادهای جاسوسی خود برای رصد تحولات داخل ایران از طریق حریم هوایی عراق استفاده می‌کند. رژیم صهیونیستی نیز حملات خود را علیه ایران از طریق حریم هوایی این کشور انجام داد.

