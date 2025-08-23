جزئیات طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه؛ قمار محکوم به شکست نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات طرح نظامی جدید رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه که در ارتش این رژیم به تصویب رسیده است را فاش کردند.

بر اساس این گزارش، طرح مذکور شامل تخلیه گسترده شهر غزه از ساکنان آن است و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر این طرح را در یک جلسه ویژه در تیپ غزه تصویب کرده است. آخرین اخبار نیز حاکی از آن است که نخستین مرحله عملیات اشغال شهر غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

۲ مرحله طرح اشغال غزه

بنا بر ادعای رسانه‌های صهیونیست این طرح شامل ۲ مرحله اصلی است: مرحله اول با یک مانور زمینی برای محاصره شهر آغاز شد. طی مرحله دوم که مرحله اصلی محسوب می‌شود، نیروهای صهیونیست به تدریج و همزمان با حملات هوایی گسترده وارد شهر غزه می‌شوند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اجرای کامل این طرح حدود چهار ماه طول می‌کشد.

این عملیات همچنین شامل تخلیه گسترده ساکنان غزه در حداقل دو هفته است. پیش از این، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که ارتش در حال آماده شدن برای آغاز مرحله جدیدی از عملیات «ارابه‌های گیدئون» است که هدف آن تعمیق حملات علیه جنبش حماس در شهر غزه است.

منابع عبری اشاره کردند که حدود ۸۰ هزار نظامی در محاصره غزه در چارچوب طرحی که توسط کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصویب شده و زمینه را برای اشغال کامل نوار غزه فراهم می‌کند، شرکت دارند.

منابع صهیونیست تأیید کردند که ۵ هزار زن در سال گذشته برای مأموریت‌های رزمی استخدام شده‌اند تا شاید بتوانند کسری گسترده نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی را جبران کنند. این در حالی است که نیروهای ذخیره همچنان با مشکل فرسایش مواجه هستند و صهیونیست‌های افراطی حریدی‌ها از خدمت سربازی فرار می‌کنند.

برآوردهای ارتش اسرائیل نشان دهنده کمبود نیروی بیش از ۱۲ هزار نفری در ارتش است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که عدم به کار گیری حریدی‌ها در سایه کمبود تعداد نظامیان، ارتش را به جستجوی راهکارهای جایگزین سوق داده است تا بتواند کسری نیروی انسانی خود را جبران کند.

مهند مصطفی، پژوهشگر مسائل رژیم صهیونیستی در خصوص طرح صهیونیست‌ها برای عملیات در غزه گفت که به نظر می‌رسد ارتش اسرائیل عملاً تسلیم تصمیم سران سیاسی شده است.

وی افزود که نگرانی بزرگی در اسرائیل از پیامدهای آغاز عملیات وجود دارد که از مهم‌ترین ابعاد آن کشته شدن تعداد زیادی از نظامیان در سایه عدم اجماع داخلی بر سر جنگ است که ممکن است خشم عمومی علیه کابینه و ارتش را افزایش دهد.

گفتنی است، ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از آغاز نخستین مرحله عملیات برای اشغال شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که ده‌ها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است. ناظران سیاسی معتقدند که ورود گسترده نظامیان اشغالگر به قلب شهر غزه جان آنها را به خطر خواهد انداخت و بدین ترتیب، نتانیاهو دست به قماری زده است که نتیجه‌ای جز شکست در بر نخواهد داد.