۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

وزیر دفاع: اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد موشک های ما قابل رهگیری نبودند

وزیر دفاع گفت: جنگ اگر ۱۵ روز می‌شد در ۳ روز آخر صهیونیست‌ها هیچ کدام از موشک‌های ما را نمی‌توانستند بزنند.

